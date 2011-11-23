رویکرد نوین تبلیغات اسلامی باعث تحرکی ویژه در فعالیت های اجرایی است

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره تبلیغات اسلامی اسلام آبادغرب صبح چهارشنبه با امام جمعه این شهرستان دیدار کرد و در خصوص برنامه ها و مسائل فرهنگی و دهه محرم گفتگو کرد.

در این دیدار، سیدشجاء الدین ابطحی، امام جمعه اسلام آبادغرب گفت: رویکرد نوین اداره تبلیغات اسلامی برای تحقق اهداف فرهنگی و دینی باعث ایجاد تحول و تحرکی ویژه در فعالیتهای اجرایی و برنامه ریزی این نهاد برگرفته ازبطن انقلاب اسلامی درمسیر نشر و گسترش معارف اسلامی و اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

امام جمعه شهرستان اسلام آبادغرب تصریح کرد: خوشبختانه اداره تبلیغات اسلامی اسلام آبادغرب وظایف و ماموریتهای خود را در زمینه های فرهنگی و دینی و خصوصا اعزام مبلغ در مناسبتهای مختلف به نحو بسیار مطلوب ‌پیگیری و اجرا کرده که این مهم رضایتمند است و تلاش شود تا این خدمات مضاعف شود.

در ابتدای این دیدار حجت الاسلام علی اوسط کماسی رئیس اداره تبلیغات اسلامی اسلام آبادغرب با ارائه گزارشی از عملکرر این اداره در سالجاری، گفت: آنچه مسلم است اعتلای فرهنگ دینی جامعه و ایجاد فضای سالم فرهنگی برگرفته از احکام و معارف اسلامی یکی از مهمترین وظایف سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان متولی امورفرهنگی و دینی است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی اسلام آبادغرب تصریح کرد: اداره تبلیغات اسلامی تمام تلاش و کوشش خود را بکار خواهد گرفت تا شاهد ارائه خدمات فرهنگی و دینی به مردم محروم در شهر و روستاها باشیم و برای تحقق این مهم از هیچ کوششی فروگذار نخواهد بود.

