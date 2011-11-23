پاکدشت منتظر استقبال از رئیس جمهوری/ استاندار تهران زودتر آمد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهید پرور شهرستان پاکدشت از ظهر سه شنبه که خبر حضور رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت در این شهرستان منتشر شد، جنب و جوش فراوانی برای استقبال از آنان پیدا کردند.

مردمشریف آباد، فرون آباد،‌ پارچین، قیامدشت، ‌مامازند و اطراف اینشهرستان نیز با حضور در بخش مرکزی به دیگر همشهریان خود در آذین بندی وآماده سازی شهر برای میزبانی از هیئت دولت کمک می کنند.

بر اساس نتایج به دست آمده از سرشماری سال 1385 در این شهرستان 61 هزارو 228خانوار شامل 240 هزار و 841 نفر سکونت دارند که از این تعداد 125 هزار و 43 نفر مرد و 115 هزارو 798 نفر زن هستند.

ستادهای مردمی نیز باهماهنگی فرمانداری برای استقبال گرم و پرشور از دکتر احمدی نژاد آماده شده و کماکان مشغول جنب و جوش هستند؛ مردم از صبح امروز نیز در حرکات خود جوش با نصب پارچه نوشته ها و بنرهای خوش آمدگویی و تبریک ورود رئیس جمهور، حال و هوای ویژه ای به این شهرستان که در جنوب شرق استان تهران قرار دارد، بخشیدند.

در حالی که زمان زیادی به ورود رئیس جمهور به شهرستان پاکدشت نمانده، برخی از کارمندان ادارات، همچنان با در دست داشتن بنرهای خوش آمدگویی بلاتکلیفند و جایگاهی برای نصب این بنرها ندارند.

هر گونه تصویربرداری از حاشیه های آماده سازی و تدارک استقبال از رئیس جمهور در فرمانداری و ورزرشگاه شهید پازوکی ممنوع اعلام شده است.

استاندار تهران و معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی وی ساعت 11 و 30 صبح وارد فرمانداری پاکدشت شدند تا هماهنگی های لازم را برای ورود رئیس جمهور و برنامه ریزی نهایی در این خصوص داشته باشند.

مرتضی تمدن و صفرعلی براتلو پس از ورود به فرمانداری این شهرستان به اتاق فرماندار رفته و با قربانعلی مقبلی فرماندار و فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی گفتگو و مذاکره کنند.

در حالی که اسامی خبرنگاران از روز قبل توسط حراست و روابط عمومی فرمانداری شهرستان پاکدشت از رسانه های گروهی گرفته شده بود، امروز حدود ساعت 9 صبح، تعداد زیادی از خبرنگاران از جمله خبرنگار مهر توسط تیم رسانه ای نهاد ریاست جمهوری حذف شدند.

عده ای از خبرنگاران رسانه های گروهی جنوب شرق استان تهران نیز کماکان بلاتکلیف بوده و به غیر از یک خبرنگار از خبرگزاریها تعداد کمی اجازه ورود به ورزشگاه شهید محسن پازوکی پیدا کردند.

برخی از مردم که فقط خبر ورود رئیس جمهور را به این شهرستان شنیده بودند و مکان مراسم سخنرانی احمدی نژاد را

نمی دانستند از ساعتهای اولیه صبح در مقابل درب فرمانداری شهرستان پاکدشت تجمع کرده و خواستار دیدار با رئیس جمهور یا تحویل نامه مشکلاتشان به احمدی نژاد بودند که با تلاش مأموران انتظامی و نهادهای ذیربط، به سوی ورزشگاه محل سخنرانی هدایت می شدند.

طبق اطلاعات واصله، رئیس جمهور در این سفر دیدار چهره به چهره با مردم مانند دو ملاقات اخیر خود در شهر تهران نخواهد داشت و در خصوص افتتاح یا بازدید از پروژه های مختلف پاکدشت نیز اخبار ضد و نقیضی منتشر شده که هنوز هیچ کدام به طور رسمی به خبرنگاران اعلام نشده است.

اولین دیدار چهره به چهره و مردمی رئیس جمهور در قالب پنجمین سفر استانی دور چهارم این سفرها که 28 مهرماه امسال برگزار شد، به گفته مدیرکل ارزشیابی و پاسخگویی به شکایات استانداری تهران، به ملاقات 10هزار و 843 نفر از مردم استان تهران با رئیس جمهور منجر شد.

در آن دیدار دو هزار و 360 نفر از شهروندان تهرانی نیز درخواستهای خود را در سامانه سامد( شماره تماس 111) ثبت کردند که به این موارد نیز رسیدگی شد.

رئیس جمهوری اسلامی ایران در قالب پنجمین سفر استانی دور چهارم این سفرها، پنج شنبه هفته گذشته نیز با حضور در ساختمانهای راه آهن جمهوری اسلامی در منطقه 11 تهران، به همراه اعضای هیئت دولت با مردم استان تهران دیدار چهره به چهره کرد.

رئیس جمهور همچنین روز پنجشنبه به شهرستان اسلامشهر سفر کرده و در جمع مردم این شهرستان نیز سخنرانی خواهد داشت.