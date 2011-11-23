به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران که صبح چهارشنبه میهمان اتاق بازرگانی تهران بود با اشاره به این که تعامل میان اتاق تهران و شورای شهرمی تواند نتایج مثبتی برای فعالان کسب وکار داشته باشد،گفت: دراتاق بازرگانی چهره های مثبت و اثرگذاری وجود دارند که می توانند به مدیریت شهری مشورت بدهند و هردو پارلمان می توانند با معرفی نماینده وحتی برگزاری نشستهای مشترک، برای رفع مشکلات فعالان کسب وکار پایتخت،اثر گذار باشند.



وی اتاق بازرگانی تهران را مغز اقتصادی شهر دانست و بر لزوم همکاریهای بیشتر بین اتاق و شورای شهر تاکید کرد.

چمران با اشاره به دو فصل مربوط به قوانین شوراها در قانون اساسی گفت: براساس قانون اساسی یک پارلمان محلی به نام شورا شکل گرفته که باید در مسایل مدیریتی شهرها و روستاها فعال باشد.

چمران افزود: همان گونه که برای مسایل کلان و عام مملکت توسط پارلمان اصلی کشور یعنی مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته می شود امور خرد و جزئیات و اصول مدیریتی شهری و روستایی باید به شوراها واگذار شود. در حالی که متاسفانه هنوز مردم برای امور خردشان به نمایندگان مراجعه می کنند و نمایندگان مجلس نیز وارد دخالت در امور خرد شهری می شوند.

چمران در سخنان خود شورای شهر را هنوز "شورای شهرداری" لقب داد و ابراز امیدواری کرد با اجرای کامل قانون شوراهای شهر و روستا این شورا بتواند به طور کامل به وظایف خود برسد و «شورای شهر» شود.

وی ادامه داد: متاسفانه قوانین شورا در غیبت شورا تهیه و تصویب شده و به همین دلیل با آنچه که برعهده شوراها گذاشته شده شورای شهرداری است نه شورای شهر و به همین دلیل است که روابط ما با نهادهایی چون اتاق بازرگانی کم است و ما هم نمی توانیم در امور شهری چندان دخالت کنیم.

چمران از سیستم فاضلاب تهران به عنوان یک نمونه یاد کرد و توضیح داد: مثلا اگر ما در سیستم فاضلاب تهران ورود نمی کردیم بر طبق محاسبات خودشان تکمیل آن 180 سال طول می کشید. بودجه در نظر گرفته شده برای فاضلاب تهران در سال 82 حدود یک میلیارد تومان بود که ما موفق شدیم با مذاکره و رایزنی آن را 50 برابر کنیم تا بتوانیم در 12 سال آینده فاضلاب را تکمیل کنیم. خود این سازمان ها نیز برای رتق و فتق امور خود از ورود و حضور شورای شهر استقبال می کنند.

چمران در ادامه اتاق تهران را پایگاه و مغز اقتصادی شهر توصیف کرد و گفت: اقتصاد شهر بسیار مهم است. شهری که اقتصاد قوی نداشته باشد همانند شهری است که پایه های فرهنگی ندارد وما هم به عنوان شورای شهر که در امور فرهنگی حضور داریم می خواهیم در امور اقتصادی هم حضور داشته باشیم و به این شهر کمک کنیم. مثلا شهر تهران شهری نیست که کارخانه های بزرگ احداث شوند بلکه باید در حداقل شعاع 120 کیلومتری تاسیس شوند.

چمران با اشاره به این که تهران از سال 1349 تاکنون طرح تفصیلی جدیدی نداشته است از تصویب طرح تفصیلی جدید خبر داد که به زودی تکمیل می شود.

وی افزود: ما با خوردن نان وپنیر، نمک گیر اتاق بازرگانی تهران شده ایم و از آنها دعوت می کنیم برای خوردن چای و شیرینی به شورای شهر بیایند.