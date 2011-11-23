شکایت 250 هزار دلاری از حامد حدادی

به گزارش خبرگزاری مهر، بسکتبالیست دو متر و 14 سانتیمتری ایرانی تیم "ممفیس گریزلیز" در نوامبر سال 2010 با گلناز در واحد آپارتمانی خود درگیری فیزیکی پیدا کرد و هر دوی آنها مورد بازجویی اولیه قرار گرفتند.

هر دو در این درگیری دچار آسیب دیدگی شدند. گلناز از ناحیه شقیقه راست و دستش دچار خراشیدگی شده بود ضمن اینکه یکی از چشمانش سیاه شده بود و در گردنش خونمردگی مشاهده می شد. حدادی نیز طبق گفته پلیس از ناحیه صورت و دست دچار خراشیدگی شده بود.

دادگاه "شلبی کانتی" پس از آن اعلام کرد که حدادی حق هیچگونه تماسی با گلناز را ندارد و چنانچه خلاف این حکم صورت گیرد متهم تا سقف 11 ماه و 29 روز زندانی و 2500 دلار جریمه خواهد شد.

بر پایه گزارش "کامرشال اپیل"، نعمت معینی 22 ساله که در سن خوزه ایالت کالیفرنیا دانشجو است با حضور در دادگاه منطقه‌ای ادعای 250 هزار دلار خسارت کرده است.

نعمت معینی مدعی شده که هزینه‌های درمان جسمانی و روان درمانی وی بالغ بر 250 هزار دلار شده و به همین خاطر شکایت‌نامه جدیدی را تسلیم دادگاه منطقه‌ای کرده است.

حدادی در حال حاضر به دلیل به تعویق افتادن رقابت‌های بسکتبال آمریکا با تیم ملی حفاری اهواز به میدان می رود.