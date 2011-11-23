جزئیات برنامه ساماندهی زائران انفرادی عتبات عالیات در ماه محرم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، علی لیالی در آستانه آغاز ماه محرم و عزیمت زائران انفرادی و هیئتی ایرانی به عتبات عالیات به خبرنگاران گفت: براساس مصوبه اخیر ابلاغی نظام به سازمان حج و زیارت، تمام زائران عتبات عالیات باید در پوشش این سازمان به عراق بروند.

وی با بیان اینکه در ایام عادی سال پاسخگوی تمام درخواست‌های زائران عتبات عالیات هستیم، افزود: در ماه محرم امسال آمادگی داریم تا زائران انفرادی و هیئتی به عتبات عالیات را ساماندهی کنیم.

رئیس سازمان حج و زیارت اظهارداشت: امسال در مرزهای خروجی عراق، تیم‌های ویژه سازمان دهنده زائران ایجاد کرده‌ایم تا زائران انفرادی و هیئتی از نظر تامین امنیت، بیمه و نظارتی مورد پوشش سازمان حج و زیارت قرار گیرند.

وی به زائران انفرادی و هیئتی عتبات عالیات در ماه محرم هشدار داد که اگر خارج از سیستم به عراق رفتند؛ یعنی خودشان نخواستند که تحت پوشش سیستم قرار گیرند و عواقب آن نیز به خودشان برمی‌گیرد.

لیالی تصریح کرد: سایر زائران عتبات عالیات که در پوشش کامل سازمان حج و زیارت به عراق می‌روند، از 100 درصد خدمات از جمله حمل و نقل، اسکان و تغذیه بهره‌مند می‌شوند.

رئیس سازمان حج و زیارت در ادامه ضمن هشدار به شرکتهای خدماتی که خدمات مناسبی به زائران عتبات عالیات ارائه نمی‌کنند، قطع همکاری را پاسخ سازمان حج و زیارت به این گونه شرکتها عنوان کرد.

لیالی خواستار سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران در کربلا و نجف شد و گفت: سازمان حج و زیارت از این گونه سرمایه‌گذاری‌ها حمایت معنوی می‌کند؛ به این معنا که هر سرمایه‌گذار ایرانی که قصد سرمایه گذاری در کربلا و نجف را داشته باشد، آمادگی داریم پیشاپیش قرارداد خدماتی همچون تغذیه، حمل و نقل و اسکان را با آنها امضا کنیم.

به گفته رئیس سازمان حج و زیارت، سالیانه به طور متوسط یک میلیون و 500 هزار زائر ایرانی به عتبات عالیات می‌روند.