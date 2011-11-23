نرخ بیکاری از 13.6 درصد به 11.1 درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امروز چهارشنبه در ادامه جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی سئوال سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه در مجلس از عبدالرضا شیخ الاسلام وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی بررسی شد.

ذاکر در سئوال خود از عدم ایجاد اشتغال و استخدام جوانان تحصیل کرده متناسب با آمار بیکاری و عدم اجرای مصوبات دولت در سفرهای استانی در خصوص ایجاد اشتغال انتقاد کرده بود.

محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را بر عهده داشت در ابتدای طرح سئوال گفت: با توجه به عدم وجود اطلاعات مستند و کاربردی در مورد افراد بیکار، لازم است بانک اطلاعات افراد بیکار و افرادی که شاغل می شوند چه در بخش خصوصی و چه دولتی هر چه سریع تر راه اندازی شود.

عبدالرضا شیخ الاسلام وزیر کار و امور اجتماعی در ابتدای سخنان خود در خصوص درخواست باهنر گفت: پایگاه اطلاعاتی و سامانه رایانه ای در وزارت جدید در این رابطه راه اندازی شده است تا افراد بیکار در آن ثبت نام کنند.

وی در خصوص ریزش نیروی کار در بنگاه های اقتصادی و کارگاه ها گفت: کارگروه رفع موانع تولید با وزارت صنایع در حال بررسی موانع و مشکلات بنگاه های اقتصادی هستند.

وی با بیان اینکه نرخ بیکاری در سال اخیر از 13.6 درصد به 11.1 درصد کاهش یافته است گفت: کاهش نرخ بیکاری نمایانگر موفقیت نسبی برنامه های وزارت کار است هر چند ممکن است برخی به شاخص های مرکز آمار ایراداتی داشته باشند.

شیخ الاسلام با بیان اینکه 1.2 میلیون نفر نیروی جدید وارد بازار کار شده اند تصریح کرد: امیدها برای اینکه نرخ بیکاری را به نرخ برنامه و نرخ متعارف کاهش دهیم وجود دارد و ما در این راستا تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست.

در ادامه سید سلمان ذاکر گفت: نقشه راه اشتغال و سند ملی اشتغال و سایر برنامه ها چه زمانی نتیجه خواهد داد؟

وی با بیان اینکه خلاء قانونی و منابع ملی برای اشتغال وجود ندارد گفت: عدم نظارت، فقدان آمار صحیح و دقیق و ارائه راهکارهای کم هزینه و پرفایده اصلی ترین دلایل نرخ بیکاری در کشور است.

وی افزود: با بررسی کارخانجات و ادارات خواهیم فهمید عوامل سلیقه ای و روابط بر عوامل و ضوابط قانونی چیره شده و منابع از جذب نیروی انسانی در این مراکز می شود.

سید سلمان ذاکر نماینده سئوال کننده در پایان تاکید کرد: نظر به قول وزیر در خصوص رفع موانع پیش روی اشتغال نیازی به رای گیری نیست.