سهم دانشگاه آزاد در تولیدات علمی کشور/ زمان اعلام گزارش رتبه بندی آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون رهنمای رودپشتی در شصت و چهارمین اجلاس شورای مرکزی دانشگاه آزاد که امروز در بیمارستان واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد برگزار شد، با اشاره به سهم این دانشگاه در تولیدات علمی کشور تاکید کرد: 4 درصد از تولیدات علمی کشور را دانشگاه آزاد اسلامی می تواند برعهده بگیرد.

وی با بیان اینکه 11 مجله دانشگاه آزاد اول ژانویه اوپن اکسس می شود، از زمان اعلام گزارش رتبه بندی این دانشگاه در اول اسفندماه سال جاری خبر داد.

رهنمای در ادامه سخنان خود با اشاره به سیاست استراتژیک این دانشگاه، اظهار داشت: سیاست استراتژیک دانشگاه آزاد تبیین شده که آماده ورود به عرصه های نهایی به عنوان یک شاخص است.

معاون دانشگاه آزاد در بخش دیگری از سخنانش به مراکز رشد این دانشگاه اشاره کرد و افزود: در دانشگاه آزاد 26 مرکز رشد فعال است که دو بخش آن در شاخه پزشکی فعالیت می کنند.

رهنمای رودپشتی با اشاره به اختراعات این دانشگاه، گفت: اختراعات دانشگاه آزاد را باید به فناوری تبدیل کرد تا راه تجاری سازی را در پیش بگیریم.