راه اندازی 16 هزار رشته در دانشگاه آزاد/ آمار متقاضیان بورسیه خارج کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حسن احدی امروز در شصت و چهارمین اجلاس شورای مرکزی دانشگاه آزاد با اشاره به بررسی پرونده متقاضیان بورسیه خارج از کشور گفت: هزار و 637 پرونده متقاضیان بورسیه دانشجویان خارج از کشور در شورای بورس مطرح شده است که از این تعداد 711 نفر در کشور مالزی ، 251 نفر در بلاروس، 253 نفر در واحد آکسفورد دانشگاه و 245 نفر در سایر دانشگاههای معتبر دنیا مشغول به تحصیل هستند.

به گفته معاون آموزشی دانشگاه آزاد در طول شش ماه گذشته در هیئت ممیزه دانشگاه، 933 نفر از اعضای هیئت علمی به مرتبه استادیاری، 195 نفر به مرحله دانشیاری و 4 نفر به مرتبه استادی ارتقا یافته اند.

احدی در ادامه سخنان خود با اشاره به فعالیتهای دفتر نظارت و ارزشیابی آموزشی دانشگاه آزاد، گفت: در طول 8 ماه گذشته 250 عضو هیئت علمی از مناطق 17 گانه دانشگاه آزاد انتخاب شدند و به عنوان همکار دفتر نظارت و ارزیابی مشغول به فعالیت در این دانشگاه شدند.

وی با اشاره به مزایای طرح نظارت و ارزیابی آموزشی دانشگاه آزاد، گفت: صرفه جویی در وقت و هزینه اعزام نیرو از تهران به سایر نقاط کشور، تخصصی شدن امر نظارت و ارزیابی با توجه به تنوع رشته ها، بازدید از واحدها به صورت دوره ای، موردی، تصویب دانشکده و تبدیل مرکز به واحد دانشگاهی، تکریم ارباب رجوع و سایر موارد از مهمترین مزایای این طرح است.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد با اشاره به برنامه های آتی حوزه معاونتی خود، گفت: با توجه به اینکه دهه چهارم دانشگاه آزاد دهه رقابت با سایر دانشگاههای معتبر دنیا نامگذاری شده، سیاست و استراتژی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه آزاد بر ارتقای کیفی و آموزشی تدوین شده است. بنابراین تلاش برای جذب هیئت علمی جوان، متخصص و راه اندازی رشته های جذاب و بین رشته ای و مورد نیاز کشور به خصوص در مقطع تحصیلات تکمیلی از مهمترین برنامه های آتی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه آزاد است.