طرح گذربان مدارس در مشهد اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امامی میبدی اظهارکرد: طرح گذربان مدرسه در راستای افزایش و آموزش فرهنگ ترافیکی با 3 هزار گذربان مدرسه در مشهد آغاز به کار کرد.
وی ادامه داد: امسال نیز همانند سالهای پیش از دانشآموزان ابتدایی که مدرسه آنها در حاشیه خیابانهای پر ترافیک و حادثهخیز واقع شده است، جهت اجرایی شدن این طرح دعوت به عمل آمده است.
وی گفت: طرح گذربان مدرسه از اول آذرماه سال جاری به مدت 10 روز برگزار میشود و هر روز دانشآموزان دختر و پسر گذربان مدرسه در هر منطقه از مشهد توسط افسران خدوم راهنمایی و رانندگی و کارشناسان سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد آموزش خواهند دید.
امامی تاکید کرد: در این جلسات لوازم کمک آموزشی از قبیل کتاب داستان، پازل، کارت بازی و دیگر سرگرمیهای آموزشی ترافیکی جدید توسط مدرسین بین دانشآموزان توزیع میشود.
به گفته وی بعد از اتمام دوره آموزشی، دانش آموزان داوطلب مجهز به جلیقه ویژه گذربان مدرسه و سوت خواهند شد و عبور و مرور و رعایت ایمنی از سوی خودروها را کنترل می کنند.
مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد یادآور شد: دانشآموزانی که به عنوان گذربان مدرسه انتخاب و آموزشهای لازم را میبینند، مجاز هستند در صورت مشاهده خودروهای متخلف، شماره انتظامی آنها را برای صدور برگ اخطاریه به راهور اعلام کنند.
نظر شما