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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۷

میبدی خبر داد:

طرح گذربان مدارس در مشهد اجرا شد

طرح گذربان مدارس در مشهد اجرا شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد از اجرای طرح گذربان مدارس با هدف افزایش ایمنی دانش‌آموزان در نواحی هفتگانه آموزش و پرورش این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امامی میبدی اظهارکرد: ‌طرح گذربان مدرسه در راستای افزایش و آموزش فرهنگ ترافیکی با 3 هزار گذربان مدرسه در مشهد آغاز به کار کرد.

وی ادامه داد: ‌امسال نیز همانند سال‌های پیش از دانش‌آموزان ابتدایی که مدرسه آ‌نها در حاشیه خیابان‌های پر ترافیک و حادثه‌خیز واقع شده است، ‌جهت اجرایی شدن این طرح دعوت به عمل آمده است.

وی گفت: ‌طرح گذربان مدرسه از اول آذرماه سال جاری به مدت 10 روز برگزار می‌شود و هر روز دانش‌آموزان دختر و پسر گذربان مدرسه در هر منطقه از مشهد توسط افسران خدوم راهنمایی و رانندگی و کارشناسان سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد آموزش خواهند دید.

امامی تاکید کرد: ‌در این جلسات لوازم کمک آموزشی از قبیل کتاب داستان، پازل، کارت بازی و دیگر سرگرمی‌های آموزشی ترافیکی جدید توسط مدرسین بین دانش‌آموزان توزیع می‌شود.

به گفته وی بعد از اتمام دوره آموزشی، دانش آموزان داوطلب مجهز به جلیقه ویژه گذربان مدرسه و سوت  خواهند شد و عبور و مرور و رعایت ایمنی از سوی خودروها را کنترل می کنند.

مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد یادآور شد: ‌دانش‌آموزانی که به عنوان گذربان مدرسه انتخاب و آموزش‌های لازم را می‌بینند، مجاز هستند در صورت مشاهده خودروهای متخلف، شماره انتظامی آنها را برای صدور برگ اخطاریه به راهور اعلام کنند.

کد مطلب 1467485

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