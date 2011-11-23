بیداری اسلامی بهترین راه مبارزه با هماورد الکترونیک و سایبر بیگانگان است

به گزارش خبر نگار مهر، ذکریا یازرلو در همایش تجلیل از نخبگان علمی ناحیه 4 کرج که پیش از ظهر چهارشنبه برگزار شد، گفت: حضور اقشارو اقوام مختلف و نوپا بودن استان البرز سبب می شود بتوانیم بنیان و شالوده آموزش و پرورش استان را بر اساس ارزشهای ناب انقلاب اسلامی و پیرو مطالبات رهبری بنا گذاریم.

وی افزود: قرار گرفتن در راه انقلاب و امام و پیروی از فرمایشات رهبری و در واقع بیداری اسلامی به ویژه در قشر دانش آموز و نخبگان فرهنگی اهداف دشمن در ورود به اطلاعات و دانش های نهفته در نخبگان را خنثی کرده و بهترین راه مبارزه با جنگ الکترونیک بیگانگان است.

یازرلو با اشاره به هفته بسیج و نام گذاری امروز به نام خودباوری و جهاد علمی در این هفته کسب مقامات علمی و فرهنگی و افتخارات المپیاد های کشوری دانش آموزارن کرجی را مبنی بر باور آنها از استعدادهای خود و رشد شکوفایی این استعدادها را جهاد علمی دانش آموزارن عنوان کرد.

وی دانش آموزان را آفرینندگان تمدن جدید ایران اسلامی دانسته و گفت: از آنجا که دانایی، توانایی را به همراه خواهد داشت، باید در جهت افزایش دانسته های دانش آموزان و ایجاد بستر مناسب برای فعالیتهای علمی و حضور و در نهایت بروز آن در جوامع بین المللی تلاش کنیم.

یازرلو، دانش آموزان کرجی را شایسته حضور با اقتدار و ظهور در جامعه دانش بنیان با هویت انقلابی دانست و افزود: امیدواریم دانش آموزان و نخبگان کرجی در سه عرصه تحصیل، تهذیب و ورزش با آینده نگری خود وبا عنایت به استراتژی خوب مدیریتی استان، مرزهای کشور را در نوردند و نظام جمهوری اسلامی را به عنوان یک نظام سرشار از استعداد های علمی و فرهنگی به گستره گیتی معرفی کنند.