29 اثر به پانزدهمین جشنواره قصه گویی منطقه پنج کشور ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا صمدی صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح پانزدهمین جشنواره قصه گویی منطقه پنج کشور در بیرجند، هدف از برگزاری این جشنواره را ترویج فرهنگ قصه و قصه گویی ذکر کرد و اظهار داشت: در این جشنواره 29 قصه گو با یکدیگر به رقابت می پردازند.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد 23 نفر از قصه گویان کانونی و شش نفر قصه گوی آزاد هستند، افزود: همچنین از آثار رسیده به دبیرخانه چهار قصه گو از خراسان جنوبی حضور دارند.

صمدی سطح قصه های رسیده به این جشنواره را مطلوب ارزیابی کرد و بیان داشت: نفرات برتر این جشنواره در مرحله بین المللی که در اردبیل برگزاری می شود حضور می یابند.

وی همچنین به برنامه های جانبی این جشنواره اشاره کرد و ادامه داد: حرکت کاروان قصه گویی از جمله این برنامه ها بوده که قصه گویان از امروز در قالب کاروان قصه گویی میهمان مدارس خواهند شد.

صمدی با اشاره به اینکه این جشنواره به منظور انتقال اندیشه ها و تفکرات بزرگ به فرزندان این مرز و بوم است، افزود: اندیشه های تاثیرگذار باید در سطح جامعه شناسایی شده و زمینه برای پرورش آن فراهم شود.

صمدی با بیان اینکه قصه گویی مسیری برای رشد و پرورش کودکان و نوجوان فراهم می کند، اظهار امیدواری کرد: بتوانیم بیشتر از هر زمانی از حضور و اندیشه و هنر قصه گویان برای تربیت و پرورش کودکان این مرز و بوم استفاده کنیم.

مدیرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی معرفی سازمانهایی که در قصه و قصه گویی نقش دارند را یکی از ویژه برنامه های پانزدهمین جشنواره منطقه ای دانست و یادآور شد: قصه باید در تمام نهادهای آموزشی و تربیتی نهادینه شود چرا که انتقال مفاهیم و ارزشها از طریق قصه به راحتی انجام می شود.