اظهارات بیل گیتس در جایگاه شهود؛ تقصیر ما نبود!

به گزارش خبرگزاری مهر، بیل گیتس در روزهای دوشنبه و سه شنبه به عنوان شاهد در دادگاه فدرال سالت لیک سیتی حاضر شد و در دفاع از مایکروسافت در برابر اتهامات شرکت "ناول" به پاره ای از سئوالات پاسخ گفت.

شرکت "ناول"، بزرگترین سازنده نرم افزار در دنیا را متهم کرده است که نرم افزار "وورد" مایکروسافت در نیمه دهه 90 منجر به نابودی یکی از محصولات "ناول" به نام WordPerfect شده است.

در سال 1994 نرم افزار شرکت "ناول" 50 درصد از بازار به ارزش 1.2 میلیارد دلار را در دست داشت اما ناگهان 96 درصد از این رقم به دلیل کاهش 40 درصدی تقاضا کاهش یافت و عایدی این شرکت از برنامه WordPerfect تنها به 170 میلیون دلار رسید.

شرکت ناول که در ایالت "یوتاه" قرار دارد، عامل این سقوط ناگهانی را رفتار تک قطبی گرانه مایکروسافت در عرضه بسته نرم افزاری "آفیس" و به ویژه برنامه "وورد" دانسته است.

درحقیقت، مایکروسافت در آنزمان بسته آفیس را در ترکیب با سیستم عامل ویندوز ارائه کرد و همین مسئله موجب شد که فروش آفیس در بازار به شدت افزایش یابد. به طوریکه در تا سال 1998 دو سیستم عامل "ویندوز 95" و "ویندوز 98" بر روی حدود 90 درصد از رایانه های شخصی نصب بود.

بیل گیتس، روز گذشته در دومین جلسه دادگاه، بلافاصله هر نوع اتهامی را رد کرد و شرکت ناول را "مقصر" اصلی شکست نرم افزار WordPerfect دانست.

به اعتقاد گیتس، ناول به سادگی قطار ویندوز 95 را از دست داد و در زمان تعیین شده نتوانست یک نسخه سازگار با این سیستم عامل را عرضه کند. بنابراین هر نوع مسئولیتی برای از دست دادن این قطار از سوی WordPerfect تنها و تنها به دلیل فقدان توسعه نسخه جدید توسط "ناول" است.

همچنین به گفته گیتس، در آنزمان انتخاب "وورد" بهتر از WordPerfect بود که این یک انتخاب اجباری، با انگیزه، منطقی و واضح بود.

بیل گیتس در ادامه گفت: "ما به سختی کار می کردیم. این بزرگترین مبارزه و تلاشی بود که تا به حال انجام داده ایم."

براساس گزارش وب نیوز، در ادامه این دادگاه، مایکروسافت ادعای "ناول" را فاقد صلاحیت دانست و با صدای بلند اظهار داشت که این پرونده می تواند در همین نقطه مختومه شود.