کاهش تصادفات درون شهری در کردستان ادامه دارد

عارف قادر زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: فعالیت های نیروهای انتظامی استان کردستان و پلیس راهنمایی و رانندگی در راستای مطالبات مردم برنامه ریزی شده و در این امر تمامی دستگاه های اجرایی استان بایستی برای حل معضل وضعیت ترافیکی در شهرهای استان به ویژه شهر سنندج پلیس را کمک کنند.

وی با اشاره به لزوم مشارکت و همراهی تمامی دستگاه های دولتی برای ساماندهی معضل ترافیک در سنندج ادامه داد: تعریض خیابان ها، یک طرفه کردن مسیرهای درون شهری، ایجاد میادین و ساخت کمربندی ها طی چند سال اخیر گسترش یافته اما تاکنون نیز مشکل ترافیک شهر سنندج برطرف نشده است و انتظار می رود که این موارد با جدیت بیشتری از سوی دستگاه های متولی به ویژه شهرداری ها دنبال شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان با اشاره به لزوم مشارکت و همراهی شهرداری ها برای ساماندهی معضل ترافیک یادآور شد: شهرداری سنندج و دیگر شهرداران استان تعامل خوبی با پلیس دارند ولی انتظار می رود که این روند با جدیت بیشتری دنبال و مورد توجه قرار گیرد.

قادرزاده به طرح جدید راهنمایی و رانندگی و شورای ترافیک استان کردستان در خصوص کاهش بار ترافیکی هصته مرکزی شهر سنندج اشاره کرد و گفت: مسدود کردن چهار خیابان اصلی و منتهی به میدان انقلاب سنندج و تبدیل خیابان ها به پیاده راه یکی از طرح هایی است که امیدواریم حجم ترافیک درون شهری سنندج را کاهش دهد.

وی با اشاره به اقدامات بسیار خوب صورت گرفته برای کاهش شمار تصادفات درون شهری در استان کردستان طی شش سال اخیر اظهار داشت: استان کردستان در حال حاضر تنها استانی در کشور است که برای ششمین سال متوالی با کاهش تصادف و شمار کشته درون شهری مواجه بوده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان گفت: هر چند که شمار کشته های تصادفات درون شهری این استان کاهش داشته است ولی ما باید تلاش کنیم که شمار کشته ها را به صفر برسانیم که البته این کار شدنی است ولی باید هماهنگی و تعامل خوبی بین دستگاه های متولی ایجاد شود.

قادرزاده در بخش دیگری از سخنان خود از رسانه ها خواست در راستای فرهنگ سازی و ارتقای سطح فرهنگ مردم کردستان در زمینه ترافیک و قوانین جدید راهنمایی و رانندگی نقش خود را پر رنگ تر کنند و افزود: همکاری و تعامل خبرگزاری مهر و سایر رسانه های استان با پلیس بسیار خوب و قابل قبول بوده است.

وی در پایان همچنین خواستار برگزاری میزگردها و همایش هایی با محوریت کاهش ترافیک درون شهری شد و حمایت مردم از این برنامه را مهمترین عامل کاهش حجم ترافیک دانست.