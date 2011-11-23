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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۵۴

کتاب"تاریخ کامل ایلام" توسط انتشارات کیهان منتشر شد

کتاب"تاریخ کامل ایلام" توسط انتشارات کیهان منتشر شد

یاسوج - خبرگزاری مهر: کتاب "تاریخ کامل ایلام" تالیف دکتر "سید ساعد حسینی" وارد بازار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب در تیراژ هزار نسخه توسط انتشارات کیهان به چاپ رسیده است.

دکتر "سید ساعد حسینی" پزشک و پژوهشگر یاسوجی متولد 1326 است که در این کتاب تاریخ کامل حکومت ایلام بر نواحی جنوب غربی کشور از جمله استان کهگیلویه و بویراحمد را بررسی کرده است.

وی همچنین در بخش هایی از  این کتاب، نبرد "آریو برزن" سردار شجاع ایرانی با اسکندر مقدونی را شرح داده است.

پیش از این کتاب دیگری از این مولف باعنوان" شاهنامه شاهکار اندیشه" به چاپ رسیده بود.

حسینی همچنین به گردآوری وتالیف کتاب جامعی در مورد تاریخ، فرهنگ وادبیات شفاهی این استان پرداخته است.

کد مطلب 1467501

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