همایش بین المللی شیخ آذری در اسفراین آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش ظهر چهارشنبه با حضور صاحب نظران و اندیشمندان داخلی و خارجی از کشورهای ترکیه، پاکستان، قزاقستان، تاجیکستان و افغانستان به مدت دو روز در شهرستان اسفراین برگزار می شود.

در آغاز این همایش نیز پیام "سیدمحمد حسینی" وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز "غلامعلی حداد عادل" رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی قرائت شد.

دبیر همایش بین المللی شیخ آذری نیزدر حاشیه این همایش، تعداد مقالات ارسالی به این همایش را 110 عنوان مقاله داخلی و خارجی عنوان کرد.