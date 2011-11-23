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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۳

با حضور اندیشمندان/

همایش بین المللی شیخ آذری در اسفراین آغاز به کار کرد

همایش بین المللی شیخ آذری در اسفراین آغاز به کار کرد

بجنورد - خبرگزاری مهر: همایش نورالدین حمزه بن علی ملک طوسی اسفراینی مشهور به شیخ آذری اسفراینی با حضور اندیشمندان داخلی و خارجی در اسفراین آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش ظهر چهارشنبه با حضور صاحب نظران و اندیشمندان داخلی و خارجی از کشورهای ترکیه، پاکستان، قزاقستان، تاجیکستان و افغانستان به مدت دو روز در شهرستان اسفراین برگزار می شود.

در آغاز این همایش نیز پیام "سیدمحمد حسینی" وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز "غلامعلی حداد عادل" رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی قرائت شد.

دبیر همایش بین المللی شیخ آذری نیزدر حاشیه این همایش، تعداد مقالات ارسالی به این همایش را 110 عنوان مقاله داخلی و خارجی عنوان کرد.

کد مطلب 1467502

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