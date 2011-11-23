اسماعیل حسن‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به اینکه رای انضباطی فیروز کریمی، سرمربی تیم فوتبال شاهین بوشهر امروز به امضا رسیده و رای آندرانیک تیموریان نیز سه شنبه به وی اعلام شده است آنها می توانند که پیش از اتمام زمان قانونی ابلاغ رای که 72 ساعت است، در دیدار عصر پنجشنبه تیم‌های استقلال و شاهین بوشهر تیمهای خود را همراهی کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: بدون شک محرومیت یک جلسه‌ای کریمی و تیموریان در اولین بازی رسمی آنها در رقابت‌‎های لیگ برتر و جام حذفی تیم‌های استقلال و شاهین بوشهر اعمال خواهد شد.