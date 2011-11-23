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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۷

اسماعیل حسن زاده اعلام کرد:

کریمی و تیموریان می‌توانند در بازی استقلال - شاهین حضور داشته باشند

کریمی و تیموریان می‌توانند در بازی استقلال - شاهین حضور داشته باشند

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام کرد، سرمربی تیم فوتبال شاهین بوشهر و هافبک ملی پوش تیم استقلال می توانند در دیدار عصر پنجشنبه تیم‌‎های خود را همراهی کنند.

اسماعیل حسن‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به اینکه رای انضباطی فیروز کریمی، سرمربی تیم فوتبال شاهین بوشهر امروز به امضا رسیده و رای آندرانیک تیموریان نیز سه شنبه به وی اعلام شده است آنها می توانند که پیش از اتمام زمان قانونی ابلاغ رای که 72 ساعت است، در دیدار عصر پنجشنبه تیم‌های استقلال و شاهین بوشهر تیمهای خود را همراهی کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: بدون شک محرومیت یک جلسه‌ای کریمی و تیموریان در اولین بازی رسمی آنها در رقابت‌‎های لیگ برتر و جام حذفی تیم‌های استقلال و شاهین بوشهر اعمال خواهد شد.

کد مطلب 1467503

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