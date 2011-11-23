14شرکت ایرانی در بزرگترین نمایشگاه صنعت ساختمان دبی حاضر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه علی اصغر شفیعی سر کنسول جمهوری اسلامی ایران در دبی، محمد فراحت رایزن اقتصادی ایران و پرویز رضایی رایزن بازرگانی ایران در دبی حضور داشتند که پس از انجام مراسم افتتاحیه از غرفه 14 شرکت ایرانی حاضر در نمایشگاه نیز بازدید کردند.

حضور بازدید کنندگان ایرانی در این نمایشگاه از نکات دیگری است که نشان می دهد نمایشگاه BIG5 اهمیت و اعتبار خود را در جامعه متخصصان و بازرگانان یافته است.

غرفه داران ایرانی با وجود گذشت فقط دو روز از نمایشگاه رضایتمندی بالایی از میزان استقبال بازدید کنندگان داشته اند.

از نکات قابل ذکر دیگر در این نمایشگاه می توان به برگزاری صدها عنوان کارگاه آموزشی و سمینارهای تخصصی اشاره کرد که همگی با استقبال متخصصین امر روبرو شده است.

مدیر نمایشگاه های خارجی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان که در محل نمایشگاه حضور دارد در این خصوص اظهار داشت: این نمایشگاه نه تنها رضایت مندی شرکتهای ایرانی حاضر در زمینه ساختمان را در پی داشته بلکه از نظر صنعت نمایشگاهی نیز دستاوردی بزرگ برای شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان محسوب می شود.

به گفته مهدی لطیفی در طول دو روز برگزاری این نمایشگاه پیشنهاد های متعددی برای همکاری های متقابل با مراکز نمایشگاهی هنگ کنگ، ترکیه، دبی ، قطر و کشورهای حوزه آفریقا مطرح شده که همگی پس از اتمام نمایشگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به گزارش مهر، شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان مجری انحصاری برگزاری پاویون ایران در این نمایشگاه است.