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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۵۳

در چهارمحال و بختیاری/

مسابقه کتابخوانی ویژه مددجویان کانون اصلاح و تربیت برگزار شد

مسابقه کتابخوانی ویژه مددجویان کانون اصلاح و تربیت برگزار شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: سرپرست کانون اصلاح و تربیت استان چهارمحال و بختیاری از برگزاری مسابقه کتابخوانی ویژه مددجویان این کانون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جهانگیر قنبریان اظهار داشت: به منظور ترویج فرهنگ مطالعه مسابقه کتابخوانی مددجویان کانون اصلاح و تربیت چهار محال و بختیاری برگزار شد.

وی افزود: این مسابقه با هدف نشر و گسترش فرهنگ غدیر، مطالعه و کتابخوانی در بین مددجویان کانون برگزار شد.

قنبریان گفت: موضوع کتاب در رشد اجتماعی افراد تاثیر بسزایی دارد و یک جامعه در پرتو این مهم بارور می شود.
 
وی به اهمیت کتاب و کتابخوانی اشاره کرد و گفت: چنانچه محتوا و مضامین کتاب خوب باشد، باعث سلامت جامعه و مردم می شود.
 
سرپرست کانون اصلاح و تربیت استان چهار محال و بختیاری بیان داشت: چنانچه به امر کتابخوانی در زندانها توجه جدی شود، قدم بزرگی در زمینه گسترش و ترویج فرهنگ مطالعه در بین مددجویان، کارکنان و سربازان وظیفه برداشته می شود.
 
کد مطلب 1467507

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