حصارهای زنبوری برای فراری دادن فیلها از محصولات مزارع

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلهای آفریقایی زمانی که زنبورها را در قلمرو خود احساس می کنند آغاز به وزوز کردن می کنند و با یکبار گزیده شدن توسط زنبورها، هرگز دوباره از کنار کندوی زنبورها عبور نخواهند کرد.

بیولوژیستها از این زنبورگریزی فیلهای آفریقایی برای محافظت از محصولات مزارع در کنیا استفاده کرده اند. زنبورها نه تنها می توانند از محصول مزارع محافظت کنند، بلکه عسلی که تولید می کنند به عنوان محصولی جانبی برای کشاورزان درآمدزا خواهد بود.

پروژه آزمایشی دو ساله بیولوژیستها در 17 مزرعه که از حصار کندوی زنبورها برخوردار هستند در سه محدوده در میان قبایل کنیایی آغاز شده است. کندوها در فاصله 10 متری از یکدیگر قرار گرفته و با سیم به یکدیگر وصل شده اند. زمانی که فیل بینوا می خواهد به مزرعه هجوم بیاورد، به سیمها گیرکرده و کندوها را حرکت می دهد و پس از آن سرنوشتی شوم در انتظارش خواهد بود زیرا گروه های زنبورهای خشمگین به سویش حمله خواهند کرد.

این حصارهای زنبوری در 93 درصد از موارد توانسته اند مزارع را از هجوم فیلها به دور نگه دارند و فیلها تا کنون تنها در 6 مورد از 90 مورد توانسته اند به درون مزرعه راه پیدا کنند.

این پروژه با الهام از مطالعه ای که در سال 2002 انجام گرفته و پرده از ترس فیلها از زنبورها و کندوی آنها برداشت، آغاز شده است. در این مطالعه مشخص شد، فیلها از خوردن گل و برگهای درخت اقاقیایی که بر روی آن کندوی زنبور وجود داشته باشد پرهیز می کنند و در صورتی که زنبوری فیل عظیم الجثه را بگزد، این جاندار غول پیکر یاد می گیرد که دیگر هرگز نزدیک زنبورهای کوچک نشود.

بر اساس گزارش دیسکاوری، فیلها به اندازه ای از زنبورها فراری اند که شنیدن صدای ضبط شده زنبورها نیز کافی است تا آنها را از قلمروشان بیرون کند. همچنین فیلها در هنگام فرار صدایی با فرکانس بسیار پایین از خود ایجاد می کنند تا به همنوعان خود خبر دهند چه خطری در کمین آنها است.