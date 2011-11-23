مجمع عمومی اتحادیه موسسات قرآنی مردمی کشور در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مجمع صبح چهارشنبه در سالن همایش های سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با حضور مهدی قره شیخ لو رئیس سازمان دارالقرآن الکریم، محمود مرویان مدیرکل سازمان تبلیغات خراسان رضوی و مدیران و اعضا موسسات قرآنی کشور کار خود را آغاز کرد.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم کشور در این مجمع عمومی بیان داشت: موسسات قرآنی امروز به عنوان یکی از ارکان اصلی در نظام قرآنی کشور به رسمیت شناخته شده اند.

مهدی قره شیخ لو گفت: در طی گذشت دو سال از عمر اتحادیه، در حال حاضر وضعیت مناسب و رشد خوبی در نتیجه فعالیت های آن حاصل شده است.

قره شیخ لو با بیان اینکه امکانات خوبی برای اتحادیه در نظر گرفته شده، افزود: از سال 83 تا پایان سال 89 در مجموع 9 میلیارد تومان از بودجه های این سازمان در بخش حرکتهای مردمی هزینه شده است.

نائب رئیس هیئت مدیره فعلی به ارائه گزارشی از عملکرد این اتحادیه در دو سال گذشته پرداخت و گفت: اولین گام تثبیت هر

تشکیلات غیردولتی تثبیت آن در مراجع قانونی است که این اتحادیه در دوم بهمن ماه سال 88 به ثبت رسید.

بهروز کریم ن‍ژاد با اشاره به تعاملات اتحادیه در دو سال گذشته افزود: مهمترین موضوعی که برای انجام هر کار فرهنگی و قرآنی مد نظر است، مسئله تعامل است و بر این اساس اتحادیه با سازمان های مختلف تعاملاتی خوبی داشته و نتیجه این تعاملات دستاوردهای بسیار خوبی برای اتحادیه بوده است.

شایان ذکر است 118 نفر از 127 نفر اعضای مجمع، در این دوره از مجمع عمومی عادی اتحادیه موسسات قرآنی مردمی کشور شرکت کردند که از این تعداد 11 نفر بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و سه نفر به عنوان علی البدل، سه نفر به عنوان اعضای اصلی هیئت بازرسی و دو نفر علی البدل انتخاب خواهند شد.

همچنین سخنرانی استاد سلیمی از اعضای مجمع با موضوع شیوه های جذب حداکثری مخاطبین با تکیه بر اخلاق مدیریت قرآنی، گزارش خزانه دار اتحادیه، گزارش رئیس هیئت بازرسی فعلی و معرفی کاندیداها برنامه های در نظر گرفته تا پایان روز اول است.