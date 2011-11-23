12 پروانه آثار تاریخی و معنوی برای ثبت ملی آماده شد

پیمانه پرناک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 12 پرونده آثار تاریخی، معنوی و طبعی برای چهارمین همایش ثبت در استان خوزستان آماده است؛ اظهار داشت: از این تعداد پرونده 10 پرونده جزو محوطه های تاریخی، یک پرونده در حوزه میراث طبیعی و یک پرونده جزو میراث معنوی است.

وی با بیان اینکه پرونده میراث طبیعی غار یخی چما است، افزود: غار یخی چما یکی از بکرترین و دست نخورده ترین میراث طبیعی در سطح کشور است.

کارشناس ثبت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان جهار محال و بختیاری بیان داشت: میراث معنوی که در این همایش برای ثبت آماده شده، مراسم چراغ برانی در شهرکرد است.

وی با اشاره به اینکه تا زمان همایش به تعداد پرونده ها برای ارائه در چهارمین همایش ملی ثبت افزوده خواهد شد، اذعان داشت: تاکنون این تعداد پرونده برای همایش آماده شده است.

