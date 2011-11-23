تشکیل شورای ملی گردشگری در ایران پیشنهاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، کرمانشاهی در سمینار و جشنواره برند در گردشگری که روز چهارشنبه در مرکز همایشهای کشور برگزار شد گفت: تا سال 2010 تعداد گردشگران بین المللی بالای یک میلیارد نفر رسید و کارشناسان گردشگری بر این باورند که تا پایان این سال 36 میلیون نفر از منطقه خاورمیانه بازدید کرده اند که این رقم تا سال 2020 به حدود بیش از 70 میلیون نفر می رسد.

دبیر کمیته ملی برند افزود: بعد از 32 سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز در حوزه تجارت هیچ کاری در خصوص برند انجام نشده است.

کرمانشاهی ادامه داد: برند خودرو در ایران متعلق به سمند است که رقم برند آن حدود 500 میلیون دلار ارزش دارد.

وی گفت: برند با علائم تجاری در شرکتها فاصله زیادی دارد منظور ما از برند ثبت برند در بازارهای مرجع بعد از اعتماد سازی است.

دبیر کمیته ملی برند افزود: در یک سال گذشته در کارگروه تنظیم بازار تصویب شد که برای گردشگری برند ساخته شود.

وی ادامه داد: اقدامات سازمان توسعه تجارت در بحث صنعت گردشگری شامل انتخاب صادرکننده نمونه در گردشگری، امضای تفاهمنامه سه جانبه با سازمان متولی گردشگری و جامعه تورگردانان ایران، برگزاری میزهای تخصصی گردشگری، ایجاد بانک اطلاعات گردشگری، حمایت از ایجاد دفاتر بازاریابی گردشگری در خارج از کشور و... می شود.

کرمانشاهی، ضعفهای موجود در صنعت گردشگری را مورد اشاره قرار داد و گفت: نبود اطلاعات و آگاهی مسافران از جاذبه های گردشگری ایران، کمبود اطلاعات اقشار جامعه نسبت به صنعت گردشگری، نبود منبع جامع اطلاعاتی تبلیغات منفی در کشورهای مختلف به خصوص در سالهای اخیر و نبود هماهنگی و تعامل موثر بین سازمانها و مسئولان در این زمینه از جمله مشکلات گردشگری ایران هستند.

وی افزود: بسیاری از کشورها شعارهای تبلیغاتی انتخاب کرده اند ولی ایران هنوز در این حوزه در ابتدای راه است که باید به کمک شورای ملی گردشگری این معضل را برطرف کرد.

دومین سمینار و جشنواره برند در گردشگری روزهای دوم و سوم آذرماه جاری با حضور جمعی از فعالان گردشگری، اساتید دانشگاهی، شرکت های خصوصی فعال و اساتید گردشگری کشورهای خارجی برگزار می شود.