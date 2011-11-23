تربیت نسل دینی محصول فعالیت جلسات قرآنی در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود مرویان صبح چهارشنبه در سومین مجمع عمومی اتحادیه موسسات قرآنی کشور که در سالن همایش های این سازمان برگزار شد، اظهار داشت: قرآن دارای هنرهای متعددی است و با توجه به اینکه قرآن کتاب نظریه پردازی جامعه اسلامی است، می توان از قرآن نظریه ها، الگوها ومدل های فراوانی در حوزه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی استخراج کرد.

مرویان با بیان اینکه قرآن کریم یکی از قله هایی است که اگر به درستی شناخته شود می تواند پشتوانه جامعه ما باشد، ادامه داد: امروز بخش های زیادی از این کارآمدی ها و کاربری ها در موسسات قرآنی جمع شده و موسسات قرآنی کانون هایی هستند که نقطه تلاقی دانش قرآنی و ارتباط عمومی اصحاب و ارداتمندان قرآن است.

وی با بیان اینکه امروز آمار چاپ و نشر قرآن در غرب بسیار افزایش یافته است، گفت: تنها در کشور آلمان در 5 سال اول بعد ازبعد از حادثه 11 سپتامبر در سال 2001 میلادی آمار چاپ و نشر قرآن 40 درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به دارالقرآن کریم سازمان تبلیغات اسلامی گفت: وجود دارالقرآن ها یک سرمایه تخصصی، کارآمد و منسجم بی بدیل در کشور است و تنها مجموعه ای که توانسته در بدنه تخصصی خود کارشناسان دانش آموخته ای درعرصه قرآن تربیت کند، همین دارالقرآن ها هستند.