ازدواجهای فامیلی مهمترین علت بروز بیماریهای نوروژنتیک در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامرضا زمانی روز چهارشنبه در اولین همایش بین‌المللی بیماریهای نوروژنتیک که در بیمارستان امام خمینی (ره) برگزار شد، افزود: بیماریهای نوروژنیک به بیماریهای عصبی می‌گویند که منشاء ژنتیکی دارند و از جمله این بیماریها می‌توان به بیماریهای اسکلتی، عصبی و عضلانی اشاره کرد.

وی با عنوان این مطلب که در حال حاضر بیماریهای نوروژنتیک در کشور به لحاظ ازدواجهای فامیلی بالا است، تصریح کرد: در نقاطی که ازدواجهای فامیلی وجود دارد این نوع بیماریها بیشتر دیده می شود.

زمانی گفت: با پیشرفت در تشخیص این بیماریها در کشور، دست پزشکان برای درمان آنها بازتر شده و با توجه به اینکه علت برخی بیماریها هنوز مشخص نیست آینده درمانی خوبی را خواهند داشت.

زمانی خاطرنشان کرد: مهمترین امید در درمان بیماریهای نوروژنتیک اصلاح ژن است که پیشرفتهای خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

دبیر علمی اولین همایش بین‌المللی بیماریهای نوروژنتیک ادامه داد: در خصوص وضعیت درمان این بیماریها تفاوتی بین کشور ما با سایر کشورها نیست اما فقط باید استانداردهای ارائه خدمات را بالا ببریم.