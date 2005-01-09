اجراي گشتهاي مرزي مشترك ،استرداد قاچاقچيان و پيوستگي فعاليتهاي اطلاعاتي

ريس مركز اطلاع رساني نيروي انتظامي استان سيستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ضمن اعلام اين مطلب اظهار داشت : يكي از دستاوردهاي مهم اين نشست بحث پيوستگي فعاليتهاي اطلاعاتي در تعقيب مجرمين است كه با توافق صورت گرفته ميان سردار يونسي فرمانده انتظامي استان سيستان و بلوچستان و ژنرال " سليم نواز "ريس پليس ايالت بلوچستان پاكستان مقررشد ؛ در صورت تعقيب كاروانهاي مواد مخدر واشرار در مناطق مرزي و ورود آن به كشور همسايه، تعقيب و عمليات اطلاعاتي از سوي كشورمقابل ادامه پيدا كرده و نتايج آن به سمع ونظر كشور مجاور رسانده شود.

وي افزود: مصوبه ديگر اين نشست ، اجراي گشتها وعملياتهاي مشترك وهمزمان در دوسوي مرز بوده است. به اين ترتيب در صورت بروز هرگونه درگيري درمنطقه مرزي يكي ازكشورهاي واحدهاي مرزي كشور مقابل موظف خواهندبود ضمن بستن مرزهاي خود از فرار قاچاقچيان واشرار مسلح به داخل محيط سرزميني خود جلوگيري كنند.

به گفته وي همچنين در شانزدهمين اجلاس PMUمقررشده است دو كشور در سريع ترين زمان ممكن نسبت به دستگيري و استرداد مجرمين متواري كه تحت تعقيب پليس كشور مجور قرار دارند اقدام كنند .

مسوول مركز اطلاع رساني پليس استان سيستان و بلوچستان درتشريح مباحث صورت گرفته در اين اجلاس پيرامون وضعيت توليد مواد مخدر در كشور افغانستان گفت : با توجه به تهديدات ناشي از توليد روز افزون مواد مخدر در كشور افغانستان ،طرف ايراني پيشنهاد داد با توجه به تشكيل دولت قانوني در افغانستان اجلاس سه جانبه اي براي پاسخگويي مقامات افغاني در قبال تعهدات منطقه اي اين كشور تشكيل گردد كه اين موضوع نيز همانند موضوعات ديگر مورد موافقت ژنرال " سليم نواز" و هيات همراه قرار گرفت.

به گفته اين مقام مسوول در پايان اين نشست دوروزه كه هفته گذشته در شهر زاهدان برگزار شد مقامات پا كستاني اطمينان دادند تمام تلاش خودرا در جهت اجراي مصوبات اين نشست به كارگيرند .