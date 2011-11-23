مرتضی کاشی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با اینکه حریف ما در مکان دوم جدول رده بندی ایستاده است، اما پیروزی بر نفت تهران کار سختی نیست و تیم صبای قم برای موفقیت در لیگ یازدهم از این دیدار به دنبال کسب امتیازهای لازم است.
وی اضافه کرد: خوشبختانه تیم خوب و آمادهای داریم و بازیکنان تیم فوتبال صبای قم از هر نظر در آمادگی کامل به سر میبرند و فکر نمیکنم برای کسب سه امتیاز در بازی حساس امروز مقابل تیم فوتبال نفت تهران مشکلی داشته باشیم.
مدافع با تجربه تیم فوتبال صبای قم بازی با نفت تهران را جدالی سخت دانست و ابراز داشت: با اینکه آنها دومین فصل حضور در مسابقات لیگ برتر را تجربه میکنند، اما تلاش این باشگاه برای جذب بازیکنان خوب فوتبال کشور در فصل نقلوانتقالات قابل توجه بوده و تیمی پرقدرت ساخته است.
وی بیان داشت: در این مسابقه غایب سرشناس تیم فوتبال صبای قم میلاد نوری است که به دلیل محرومیت نمیتواند تیم صبا را همراهی کند اما سایر بازیکنان مشکل خاصی ندارند و دست کادر فنی برای انتخاب ترکیب دلخواه باز است.
کاشی اظهار داشت: تیم فوتبال صبای قم برای اینکه بتواند در لیگ یازدهم به جایگاه شایستهای دست یابد از همین هفته به دنبال جمعآوری امتیازهای لازم است و طبیعی است که یکی از مهمترین اهداف ما کسب امتیازات بازیهای خارج از خانه است تا در بازیهای خانگی با خیالی آسودهتر به مصاف حریفان برویم.
وی تاکید کرد: تیم فوتبال صبای قم یکی از جوانترین تیمهای یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور جام خلیج فارس به شمار میرود و مطمئنا هدف مجموعه پرتلاش باشگاه رسیدن به یکی از سه مکان بالای جدول ردهبندی است.
مدافع تیم فوتبال صبای قم بازی با تیم فوتبال نفت تهران را با اهمیت عنوان کرد و افزود: برای اینکه بتوانیم در این مسابقه به خواسته خود برسیم حتما آنچه را که کادر فنی از ما خواستهاند را در زمین بازی پیاده میکنیم تا سه امتیاز دیگر به اندوختههای خود اضافه کنیم.
وی در خصوص عملکرد صبا در سیزده بازی گذشته خود در یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور اظهار داشت: شروع مسابقات لیگ برتر به خاطر تمرینات خوبی که برگزار کرده بودیم، عالی بود و در ادامه نیز صبا یکی از تیمهایی بود که به مرور بهتر شد تا به مرز آمادگی دلخواه کادر فنی برسد.
کاشی ادامه داد: تیم صبا در 13 مسابقه قبل خود بازیهای خوبی انجام داد و در حال حاضر اختلاف آنچنان زیادی بین ما و تیم صدرنشین جدول ردهبندی وجود ندارد، ولی این بازیکنان ما هستند که میتوانند از دیدار با نفت امتیازهای کامل را بگیرند و راه صعود تیم به صدر جدول را هموار کنند.
وی تاکید کرد: طبیعی است که تیم فوتبال صبای قم با بهرهگری از فرصت تعطیلی مسابقات لیگ برتر بعد از هفته دوازدهم رقابتها، بهتر خواهد و شما میتوانید بازی خوب صبا را در جدال حساس هفته چهاردهم لیگ برتر برابر نفت تهران ببینید.
تیم فوتبال صبای قم در چهاردهمین مسابقه خود در یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور جام خلیجفارس از ساعت 15:15 امروز چهارشنبه دوم آذر ماه در ورزشگاه شهید دستگردی تهران میهمان تیم نفت تهران است.
کاشی در گفتگو با مهر:
برای تساوی با نفت بازی نمیکنیم/ سه امتیاز برای صدرنشینی صبا
قم - خبرگزاری مهر: کاپیتان دوم تیم فوتبال صبای قم گفت: هرگز برای تساوی یا شکست مقابل نفت تهران بازی نمیکنیم بلکه هدف ما کسب سه امتیاز برای صدرنشینی در لیگ برتر است.
مرتضی کاشی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با اینکه حریف ما در مکان دوم جدول رده بندی ایستاده است، اما پیروزی بر نفت تهران کار سختی نیست و تیم صبای قم برای موفقیت در لیگ یازدهم از این دیدار به دنبال کسب امتیازهای لازم است.
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