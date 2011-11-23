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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۲

حسینی در گفتگو با مهر:

17 بقعه و مسجد در عباس آباد بازسازی می شود

17 بقعه و مسجد در عباس آباد بازسازی می شود

عباس آباد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره اوقاف و امور خیریه عباس آباد گفت:هفت بقعه و 10 مسجد شهرستان در سالجاری بازسازی و مرمت می شود.

حجت الاسلام محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر  با اشاره به اهمیت و جایگاه وقف و خیران در جامعه گفت: دولت برای ساخت،  توسعه، مرمت و تجهیز امامزادگان اعتبار بسیار مناسبی را به اوقاف اختصاص داده است.

وی افز.د: بر این اساس طبق سهمیه بندی سازمان، احداث هفت بقعه برای دو شهرستان تنکابن و عباس آباد در نظر گرفته شده است.

حسینی با بیان اینکه اعتبار اختصاص داده برای هر امامزاده 30 میلیون تومان است، گفت: این پروژه ها با همت و تلاش مردم و خیران ساخته خواهد شد.

رئیس اداره اوقاف و امورخیریه شهرستانهای تنکابن و عباس آباد تصریح کرد: تاکنون برای احداث مساجد و امامزادگان از وجود خیران بهره مند شده و در آینده برای ساخت زائرسرا در جوار امامزادگان از مشارکت خیران استفاده خواهیم کرد.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 1467523

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