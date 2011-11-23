ملاشاهی: 464 نفر جذب شهرداری های سیستان و بلوچستان می شوند

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سیستان و بلوچستان گفت: 464 نفر از طریق برگزاری آزمون استخدامی جذب شهرداری های سیستان و بلوچستان می شوند.