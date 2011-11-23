464 نفر جذب شهرداری های سیستان و بلوچستان می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود ملاشاهی اظهار داشت: با برگزاری این آزمون بسیاری از مشکل شهرداری های استان در زمینه کمبود نیروی متخصص رفع خواهد شد.
وی گفت: علاقه مندان به شرکت در این آزمون می توانند از صبح امروز تا ساعت 24 پنجم آذرماه به سایت www.register.omorshardariha.ir مراجعه کنند.
وی افزود: در این آزمون 464 نفر در مقاطع تحصیلی دیپلم تا دکتری پس از قبولی در امتحان و برگزاری مصاحبه تخصصی پذیرفته می شوند.
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سیستان و بلوچستان بیان داشت: پس از اخذ مجوزهای لازم، این آزمون 25 آذرماه امسال توسط سازمان سنجش برگزار می شود.
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