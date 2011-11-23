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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۵۵

ملاشاهی:

464 نفر جذب شهرداری های سیستان و بلوچستان می شوند

464 نفر جذب شهرداری های سیستان و بلوچستان می شوند

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سیستان و بلوچستان گفت: 464 نفر از طریق برگزاری آزمون استخدامی جذب شهرداری های سیستان و بلوچستان می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود ملاشاهی اظهار داشت: با برگزاری این آزمون بسیاری از مشکل  شهرداری های استان در زمینه کمبود نیروی متخصص رفع خواهد شد.

وی گفت: علاقه مندان به شرکت در این آزمون می توانند از صبح امروز تا ساعت 24 پنجم آذرماه به سایت www.register.omorshardariha.ir مراجعه کنند.

وی افزود: در این آزمون 464 نفر در مقاطع تحصیلی دیپلم تا دکتری پس از قبولی در امتحان و برگزاری مصاحبه تخصصی پذیرفته می شوند.

مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سیستان و بلوچستان بیان داشت: پس از اخذ مجوزهای لازم، این آزمون  25 آذرماه امسال توسط سازمان سنجش برگزار می شود.

کد مطلب 1467524

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