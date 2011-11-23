134 هزار لیتر نفتگاز قاچاق در کردستان کشف شد

فریدون یاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی برنامه ریزی منظم و انجام گشت های مشترک و بازرسی های به عمل آمده از مصرف کنندگان عمده طی دو فقره بالغ بر 134 هزار لیتر نفتگاز قاچاق در استان کردستان کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: در بازرسی های صورت گرفته از یک معدن در شهرستان دهگلان 103 هزار لیتر نفتگاز و از انبار یک واحد تولیدی غیر فعال در شهرستان سقز نیز 31 هزارلیتر نفتگاز قاچاق کشف شد.

مدیر شرکت پخش فراوده های نفتی استان کردستان یادآور شد: با توجه به اقدامات انجام شده و کشف و ضبط این میزان سوخت قاچاق در استان کردستان پرونده مورد نیاز برای افراد متخلف تشکیل و هم اکنون در حال پیگیری و اقدام است.

یاسمی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این استان در راستای مقابله با قاچاق سوخت افزود: در حالی که تا چند سال قبل میزان قاچاق سوخت در استان بسیار زیاد بود ولی خوشبختانه اقدامات صورت گرفته نتیجه داد و طی سه سال اخیر روند کاهش قاچاق سوخت آغاز و همچنان ادامه دارد.

وی در پایان خواستار مشارکت و همراهی مردم برای برخورد با پدیده قاچاق سوخت شد و بیان کرد: مشارکت و همراهی مردم و همچنین دیگر دستگاه ها و سازمان های دولتی در این بخش بسیار مهم و ضروری است و خوشبختانه مردم کردستان در این بخش مشارکت خوبی داشته و دارند.



