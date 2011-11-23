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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۳

در سومین روز از هفته بسیج/

یادواره شهدا روستای قلقله در شهرستان ثلاث باباجانی برگزار شد

یادواره شهدا روستای قلقله در شهرستان ثلاث باباجانی برگزار شد

ثلاث باباجانی ـ خبرگزاری مهر : به مناسب سومین روز از هفته بسیج، یادواره شهداء روستای قلقله در محل مسجد این روستای از توابع شهرستان ثلاث باباجانی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار ثلاث باباجانی صبح چهارشنبه در این مراسم گفت: شهدا بهترین سرمایه خود را در راه اسلام و میهن فدا کردند و در حفظ و حراست از دین و مکتب اسلام از هیچ کوششی دریغ نکردند و وظیفه ماست که علاوه بر ادامه راه آنان در حفظ دستاوردهای دفاع مقدس و انتقال آن به نسل آینده تلاش کنیم.

رستگار یوسفی تاکید کرد: عزت و اقتدار و استقلال این نظام مرهون خون شهدا و تحمل رنجها و مشقتهای رزمندگان و صبر و استقامت خانواده های معظم آنان است.

سرهنگ پاسدار شهسوار نظری، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ثلاث باباجانی نیز در این مراسم، با اشاره به جنگ نرم دشمنان، گفت: امروز استکبار جهانی می خواهد روحیه بی دینی و اسلام هراسی را در بین جوانان ترویج دهد، اما بداند که این جوانان در پرتو نیروی ایمان و در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری همچون جوانان 8 سال دفاع مقدس در مقابل دشمن ایستادگی خواهند کرد.

در پایان این مراسم، از خانواده‌های معظم شهدا این روستا با لوح سپاس و اهدا هدایایی تقدیر به عمل آمد.

کد مطلب 1467526

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