یادواره شهدا روستای قلقله در شهرستان ثلاث باباجانی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار ثلاث باباجانی صبح چهارشنبه در این مراسم گفت: شهدا بهترین سرمایه خود را در راه اسلام و میهن فدا کردند و در حفظ و حراست از دین و مکتب اسلام از هیچ کوششی دریغ نکردند و وظیفه ماست که علاوه بر ادامه راه آنان در حفظ دستاوردهای دفاع مقدس و انتقال آن به نسل آینده تلاش کنیم.

رستگار یوسفی تاکید کرد: عزت و اقتدار و استقلال این نظام مرهون خون شهدا و تحمل رنجها و مشقتهای رزمندگان و صبر و استقامت خانواده های معظم آنان است.

سرهنگ پاسدار شهسوار نظری، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ثلاث باباجانی نیز در این مراسم، با اشاره به جنگ نرم دشمنان، گفت: امروز استکبار جهانی می خواهد روحیه بی دینی و اسلام هراسی را در بین جوانان ترویج دهد، اما بداند که این جوانان در پرتو نیروی ایمان و در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری همچون جوانان 8 سال دفاع مقدس در مقابل دشمن ایستادگی خواهند کرد.

در پایان این مراسم، از خانواده‌های معظم شهدا این روستا با لوح سپاس و اهدا هدایایی تقدیر به عمل آمد.