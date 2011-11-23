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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۹

شیوندی:

آئین نامه معافیت حق بیمه کارفرما در چهارمحال و بختیاری اجرایی شد

آئین نامه معافیت حق بیمه کارفرما در چهارمحال و بختیاری اجرایی شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر کل تعاون، کار و امور اجتماعی استان چهار محال و بختیاری از اجرایی شدن آئین نامه بند (و) ماده 80 برنامه پنجم توسعه درخصوص معافیت حق بیمه سهم کارفرمایان در به کار گیری نیروی جدید در این استان خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، داود شیوندی اظهار داشت: به منظور ایجاد اشتغال پایدار و رفع معضل بیکاری در کشورآئین نامه اجرایی بند (و) ماده 80 برنامه پنجم توسعه که به تصویب هیئت دولت رسیده و هم اکنون با همکاری مدیریت تامین اجتماعی این استان این آئین نامه در این استان اجرایی می شود.

وی افزود: ادارات تعاون، کارورفاه اجتماعی و شعب تامین اجتماعی از این تاریخ آمادگی کامل برای پاسخگویی و ارائه خدمات به کارفرمایان درخصوص اجرایی شدن آئین نامه مربوطه را دارند.

مدیر کل تعاون، کار و امور اجتماعی استان چهار محال و بختیاری بیان داشت: تمامی کارفرمایان بخشهای صنعتی وخدماتی و سایربخشها می توانند با مراجعه به  ادارات تعاون، کارورفاه اجتماعی اعلام نیاز نیروی جدید کرده ومطابق آئین نامه مربوطه اقدام به جذب نیرو کنند و از معافیت حق بیمه سهم کارفرما بصورت پلکانی برخوردار شوند.

وی تصریح کرد: کارگرانی که در طول برنامه چهارم به مدت پنج سال از مزایای این قانون در طول برنامه چهارم و ماده 103 بهرمنده نشده اند، می توانند بقیه مدت باقی مانده را براساس بند (و) ماده 80 برنامه پنجم استفاده کنند.

کد مطلب 1467528

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