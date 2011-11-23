آئین نامه معافیت حق بیمه کارفرما در چهارمحال و بختیاری اجرایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داود شیوندی اظهار داشت: به منظور ایجاد اشتغال پایدار و رفع معضل بیکاری در کشورآئین نامه اجرایی بند (و) ماده 80 برنامه پنجم توسعه که به تصویب هیئت دولت رسیده و هم اکنون با همکاری مدیریت تامین اجتماعی این استان این آئین نامه در این استان اجرایی می شود.

وی افزود: ادارات تعاون، کارورفاه اجتماعی و شعب تامین اجتماعی از این تاریخ آمادگی کامل برای پاسخگویی و ارائه خدمات به کارفرمایان درخصوص اجرایی شدن آئین نامه مربوطه را دارند.

مدیر کل تعاون، کار و امور اجتماعی استان چهار محال و بختیاری بیان داشت: تمامی کارفرمایان بخشهای صنعتی وخدماتی و سایربخشها می توانند با مراجعه به ادارات تعاون، کارورفاه اجتماعی اعلام نیاز نیروی جدید کرده ومطابق آئین نامه مربوطه اقدام به جذب نیرو کنند و از معافیت حق بیمه سهم کارفرما بصورت پلکانی برخوردار شوند.

وی تصریح کرد: کارگرانی که در طول برنامه چهارم به مدت پنج سال از مزایای این قانون در طول برنامه چهارم و ماده 103 بهرمنده نشده اند، می توانند بقیه مدت باقی مانده را براساس بند (و) ماده 80 برنامه پنجم استفاده کنند.