صاحبان صنعت نیازهای خود را به سازمان بسیج علمی ارائه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در حاشیه مراسم افتتاح مرکز رشد و توسعه نوآوری سپاه محمد رسول الله تهران در جمع خبرنگاران در خصوص برپایی این مرکز علمی گفت: ما هم اکنون در عرصه علمی به دستاوردهای قابل توجهی رسیده ایم که باید در این زمینه منتظر اخبار خوبی باشیم.



وی با بیان اینکه فعالیت های بسیج بیشتر فعالیت های فردی بوده است، گفت: همچنین ساختارهایی که هم اکنون در حال تشکیل شدن است یک نوع کار گروهی در عرصه علم و دانش است.



نقدی افزود: کاری که هم اکنون در حال انجام است شناسایی و برقراری ارتباط بین بسیجیان در عرصه های مختلف علم و دانش است و می توان انتظار داشت که اتفاق های مهمی در این عرصه بیفتد.



وی با تأکید بر اینکه ما باید جبهه روز خود را پیدا کنیم، گفت: امروز مهمترین اهرمی که دشمنان می توانند با آن زور بگویند عامل فناوریست، چون آنها سایر ابزارهای خود را از دست داده اند و بر این اساس ما باید قابلیت خود را در عرصه علم و فناوری نشان دهیم.



رئیس سازمان بسیج مستضعفین با ابراز امیدواری از اینکه این سازمان یافتگی در عرصه علم و دانش موجب هم افزایی بین دانشمندان کشور شود، گفت: مهمترین چالش پیش روی مخترعین در کشور، سرمایه گذاری و تجاری کردن محصولات آنان و از طرفی ناآشنایی مخترعین با بازار و عرصه صنعت است.



وی اضافه کرد: بنابراین اصلی ترین فعالیت ما در عرصه علمی پیوند دادن میان نخبگان و صنعتگران است و این نمایشگاه فن بازار یک مصداق از این حرکت به شمار می آید.



نقدی در پایان خواستار آن شد که صاحبان صنعت و تجارت نیاز خود را به سازمان بسیج علمی ارائه دهند تا مخترعین و مبتکرین بسیجی آن را برطرف و تأمین نمایند.

