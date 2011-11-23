نذورات مردم یزد در عید قربان افزایش 11 برابری داشت

محمد غریب نواز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ارزش نذورات جمع آوری شده توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد در روز عید سعید قربان بالغ بر چهار میلیارد و 310 میلیون ریال بوده است.
معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان یزد بیان داشت: این میزان نذورات نشان دهنده رشد 11 برابری نسبت به سال 89 است.
وی عنوان کرد: این نذورات در همان روز عید قربان در بین نیازمندان زیر پوشش کمیته امداد و نیازمندان توزیع شده است.
غریب نواز یادآور شد: در سال گذشته ارزش نذورات اهدایی مردم یزد در روز عید قربان 392 میلیون ریال بوده است.
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