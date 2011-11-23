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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۹

غریب نواز در گفتگو با مهر:

نذورات مردم یزد در عید قربان افزایش 11 برابری داشت

نذورات مردم یزد در عید قربان افزایش 11 برابری داشت

یزد - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد یزد گفت: امسال نذورات مردم استان یزد نسبت به سال 89 افزایش بیش از 11 برابری داشته است.

محمد غریب نواز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ارزش نذورات جمع آوری شده توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد در روز عید سعید قربان بالغ بر چهار میلیارد و 310 میلیون ریال بوده است.

معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان یزد بیان داشت: این میزان نذورات نشان دهنده رشد 11 برابری نسبت به سال 89 است.

وی عنوان کرد: این نذورات در همان روز عید قربان در بین نیازمندان زیر پوشش کمیته امداد و نیازمندان توزیع شده است.

غریب‌ نواز یادآور شد: در سال گذشته ارزش نذورات اهدایی مردم یزد در روز عید قربان 392 میلیون ریال بوده است.

کد مطلب 1467530

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