به گزارش خبرنگار مهر، در نمایش "پیکره‌های بازیافته" که در پانزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی نیز به صحنه رفت،‌ محسن حسینی، ناصر آشوری، محسن گودرزی، بهروز پوربرجی، مازیار پورموسی، الناز تاریخی، لیدا فتح‌الهی، فاطمه صارمی، لیلی حسینی، نوشین تندسته و سوگل شراهی به ایفای نقش می‌پردازند.



"پیکره‌های بازیافته" " تجربه‌ای نمایشی بر اساس آواهای مقامی و نقش‌های انسانی سفال‌های پیش از تاریخ ایران است.



تینو صالحی دستیار اول کارگردان، مسعود سخاوت‌دوست آهنگساز، سروش روغنیان دستیار طراح صحنه و اجرای دکور، الهام شعبانی طراح لباس، زهره سمرباف منشی صحنه، عباس عبدالله‌زاده مدیر صحنه، مریم فتحی مدیر اجرا، فرید فهرستی فیلمبردار و کمال کچوییان طراح پوستر و بروشور این اثر نمایشی هستند.



قطب‌الدین صادقی علاوه بر کارگردانی و نویسندگی نمایش "پیکره‌های بازیافته"، طراحی صحنه این اثر نمایشی را نیز عهده‌دار است.