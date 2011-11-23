به گزارش خبرنگار مهر، در نمایش "پیکرههای بازیافته" که در پانزدهمین جشنواره بینالمللی نمایشهای آیینی و سنتی نیز به صحنه رفت، محسن حسینی، ناصر آشوری، محسن گودرزی، بهروز پوربرجی، مازیار پورموسی، الناز تاریخی، لیدا فتحالهی، فاطمه صارمی، لیلی حسینی، نوشین تندسته و سوگل شراهی به ایفای نقش میپردازند.
"پیکرههای بازیافته" " تجربهای نمایشی بر اساس آواهای مقامی و نقشهای انسانی سفالهای پیش از تاریخ ایران است.
تینو صالحی دستیار اول کارگردان، مسعود سخاوتدوست آهنگساز، سروش روغنیان دستیار طراح صحنه و اجرای دکور، الهام شعبانی طراح لباس، زهره سمرباف منشی صحنه، عباس عبداللهزاده مدیر صحنه، مریم فتحی مدیر اجرا، فرید فهرستی فیلمبردار و کمال کچوییان طراح پوستر و بروشور این اثر نمایشی هستند.
قطبالدین صادقی علاوه بر کارگردانی و نویسندگی نمایش "پیکرههای بازیافته"، طراحی صحنه این اثر نمایشی را نیز عهدهدار است.
نمایش "پیکرههای بازیافته" به کارگردانی قطبالدین صادقی هفته جاری ساعت 18 در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر اجرای عمومی خود را از سر میگیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، در نمایش "پیکرههای بازیافته" که در پانزدهمین جشنواره بینالمللی نمایشهای آیینی و سنتی نیز به صحنه رفت، محسن حسینی، ناصر آشوری، محسن گودرزی، بهروز پوربرجی، مازیار پورموسی، الناز تاریخی، لیدا فتحالهی، فاطمه صارمی، لیلی حسینی، نوشین تندسته و سوگل شراهی به ایفای نقش میپردازند.
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