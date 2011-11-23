به گزارش خبرگزاری مهر، 17 فیلم سینمایی و تلویزیونی روزهای پایانی هفته از شبکههای سیما به روی آنتن میرود.
فیلم سینمایی "بلیتز" به کارگردانی الیوت لستر محصول سال 2011 کشور انگلستان پنجشنبه سوم آذر ساعت 22 از شبکـه اول سیما روی آنتن میرود. در خلاصه داستان فیلم آمده: با کشته شدن چند پلیس در شرق لندن، گروه پلیس منطقه دست به کار میشود تا قاتل یا قاتلین را پیدا کند. قاتل، جوانی به نام بری است که در کمال بی رحمی پلیسها را به قتل میرساند و با مهارت ردپایی نیز از خود باقی نمیگذارد.
فیلم سینمایی "ستارگان خاک" به کارگردانی عزیزاله حمید نژاد پنجشنبه سوم آذر به مناسبت هفته بسیج، ساعت 24 از شبکه یک سیما پخش میشود. در این فیلم خواهید دید: ده سال پس از شهادت عبدالنبی درجنگ، پدرعبدالنبی و دوست صمیمیاش عیسی، که یک پایش را در جنگ از دست داده و پای مصنوعی دارد به همراه اهالی روستا تصمیم میگیرند، مزار او را عوض کنند. عیسی میخواهد به شهر برود و با پدرعبدالنبی سنگ بخرد. مهدی قلی پور، محمد کمالی، ناصر ندافیان، مهدی فقیه و زهرا مظلومی در "ستارگان خاک" بازی کردهاند.
فیلم سینمایی "جنگ نفتکشها" به کارگردانی محمد بزرگنیا و تهیه کنندگی سید غلامرضا موسوی جمعه چهارم آذر ساعت 16 از شبکه یک سیما پخش میشود. درخلاصه داستان فیلم آمده: در اوج حملات بی وقفه نیروهای نظامی عراقی به نفت کشها در خلیج فارس ناخدای جوانی تصمیم میگیرد یک نفت کش ایرانی را از تنگه هرمز عبور دهد و محموله آن را به بازار جهانی برساند. عزت اله انتظامی ، مجید مظفری ، ژاله علو و فاطمه گودرزی در "جنگ نفتکشها" بازی کردهاند.
انیمیشن "عملیات فاو" به کارگردانی الهام ابراهیمی و تهیه کنندگی علیرضا صالحی از تولیدات مرکز صبا پنجشنبه سوم آذر ساعت 14:30 از شبکه دو سیما پخش خواهد شد. داستان این انیمیشن درباره طراحی یک پل متحرک، بر روی اروند رود است که در زمان عملیات فا ، با ضایعات پالایشگاه ساخته شده است.
فیلم تلویزیونی "چاه دیو" به کارگردانی جواد مزدآبادی و تهیه کنندگی پژمان لشگریپور روز پنجشنبه سوم آذر متقارن با آغازهفته بسیج، ساعت 23:40 پخش میشود. داستان فیلم درباره یک گروه دانشجویی است که در قالب طرح جهادی هجرت، به یک روستای محروم میروند تا به آنان کمک کنند، اما در اثر بروز یک اتفاق مرموز، روستاییان تصمیم میگیرند، زمینهای خود را بفروشند. مهران رجبی ، مهدی امینی خواه ، امیرحسین رستمی ، حسن اسدی ، مریم خدا رحمی ،حشمت آرمیده ، سید محسن نبوی ، اسداله یکتا ، پرویزسنگ سهیل ، محمد حاج حسینی و قاسم پورستار در "چاه دیو" بازی کردهاند.
فیلم سینمایی "پسر فیل بان" جمعه چهارم آذر ساعت 17:30 از شبکه دوم سیما پخش میشود. این فیلم درباره پدر سینک مرد میانسالی است که همراه سه فیلش در روستایی به کار چوب بری و حمل الوار مشغول است. او و همکارانش بر اثر یک اشتباه وارد جنگلی میشوند که تحت نظر یک گروه خلافکار است. "پسرفیل بان" به کارگردانی بن بونلرئریت محصول سال 2003 در کشور تایلند ساخته شده است.
فیلم تلویزیونی "بهشت منتظر میماند" به کارگردانی محمدرضا آهنج و تهیه کنندگی اسماعیل عفیفه و با بازی رحیم نوروزی ، یکتا ناصر و عبدالرضا زهره کرمانی ، جمعه چهارم آذر ساعت 23 از شبکه دو سیما روی آنتن میرود. داستان فیلم تلویزیونی "بهشت منتظر نمیماند" به صورت اپیزودیک ساخته شده است.
فیلم تلویزیونی "میش" پنجشنبه سوم آذر ساعت 19 از شبکه سوم پخش میشود. این فیلم درباره سرگرد فرخ ثنایی کارمند اداره گذرنامه است که به همراه مریم همسرش، رز دخترش و مادرش زندگی میکند. رز عنوان میکند پس فردا علیرغم عید قربان روز تولد او و جشن عبادت او نیز است. مادر از فرخ میخواهد برای آوردن گوسفندی نذری به طالقان نزد دایی خود برود و گوسفندی را به تهران بیاورد. مهران رجبی و سعید آقاخانی در "میش" به کارگردانی مجید صالحی و تهیهکنندگی محمدرضا تخت کشیان بازی کردهاند.
فیلم سینمایی "قلعه عقابها" 30 دقیقه بامداد روز جمعه چهارم آذر از شبکه سه سیما روی آنتن میرود. داستان این فیلم به جنگ جهانی دوم برمیگردد و درباره یک هواپیمای متفقین است که در قلمرو نازیها مورد هدف قرار گرفته و نابود میشود. آلمانیها تنها بازمانده را که یک ژنرال است دستگیر و او را به نزدیکترین دفتر مرکزی میبرند، بدون اطلاع از این که ژنرال از عملیات آنها کاملا مطلع هستند. ریچارد برتون و کلینت پاستوود از بازیگران اصلی "قلعه عقابها" محصول سال 1968 کشورهای آمریکا و انگلیس است.
فیلم سینمایی "خرچنگهای بروکلین" به کارگردانی کوین جوردن و با بازی جین کورتین و دنی آیلو جمعه چهارم آذر ماه ساعت 14:15 از شبکه سوم سیما پخش خواهد شد. درخلاصه داستان فیلم آمده: فرانک پدر خانوادهای در شهر بروکلین است که پرورش و نگهداری انواع ماهی و ... را بر عهده دارد. این شغل در ملکی که در رهن بیمه بانکی است در خطر نابودی است. سرسختی پدر برای حل کردن مشکل به روش خودش باعث ایجاد اختلافاتی جزئی در خانواده میشود. "خرچنگهای بروکلین" محصول سال 2005 کشور آمریکا است.
فیلم تلویزیونی "فقط بیست" به کارگردانی مسعود کرامتی و تهیه کنندگی داوود قچاق جمعه چهارم آذرماه ساعت 19 از شبکه سه سیما پخش میشود. در خلاصه داستان فیلم با بازی محمد جواد جعفرپور، شبنم مقدمی ، حمید رضا دلاوری و شهرام قاعدی آمده: پدر خانوادهای ادعا دارد که اجدادش ریاضی دان بودهاند و حالا بچههایش نیز باید ریاضیدان بشوند و در این راه ازهیچ تلاشی کوتاهی نمیکند تا ریاضی پسرش رحیم خوب شود.
فیلم سینمایی "کور لـئونه" به کارگردانی پاسکواله اسکویی تیری، جمعه چهارم آذر ساعت 12 از شبکه چهارم سیما پخش خواهد شد. این فیلم با بازی جولیانو جما ، کلودیو کاردیناله و فرانجسکو رابال درباره میکله دوست صمیمی و یتو گارگانو است که به دستور رئیس مافیا دونجستو و طی یک توطئه توسط ویتو کشته میشود. ویتو پس از این ماجرا برای تصاحب قدرت و رسیدن به قدرت مافیایی در صدد رقابت شدید با رئیس مافیا دونجستو بر میآید. "کورلـئونه" محصول سال 1978 در کشور ایتالیا ساخته شده است.
فیلم سینمایی "گمشده در ترانزیت" جمعه چهارم آذر ساعت 20:30 در قالب برنامه "سینما4" از شبکه چهار سیما روی آنتن میرود. این فیلم ماجرای مسافری است که پاسپورت مسافرتی خود را در فرودگاه پاریس گم میکند. جان راچفورد و ماریسا پاردس در "گمشده در ترانزیت" محصول سال 1993 کشورهای فرانسه و اسپانیا به ایفای نقش پرداختهاند.
انیمیشن "تپه عقابها" به کارگردانی صمد غـلام زاده از تولیدات مرکز صبا، پنجشنبه سوم آذر ساعت 13:30 درقالب برنامه "تماشاخانه" از شبکه تهران پخش میشود. داستان این انیمیشن درباره جوجه عقابی است که به وسیله رزمندگان ازمرگ نجات پیدا میکند و با سرپرستی دو رزمنده بزرگ شده و پرواز یاد میگیرد.
فیلم سینمایی "هنوز هم دوست داشتنی" محصول سال 2008 کشور آمریکا روز جمعه چهارم آذر ساعت 13:30 از شبکه تهران روی آنتن میرود. این فیلم درباره رابرت ملون یک کارمند بسیار پیر یک فروشگاه است. او احساس میکند که به مری پیرزن همسایه علاقه مند شده است. مارتین ماندو، الن برنستاین، آدام اسکات و الیزابت بنکز در "هنوز هم دوست داشتنی" به کارگردانی نیکلاس فاکلر بازی کردهاند.
فیلم تلویزیونی "پل خورشید" پنجشنبه سوم آذرماه ساعت 23:45 از شبکه شما پخش میشود. در خلاصه داستان فیلم آمده: درپی فرسوده بودن پل خورشید در نزدیکی گچساران، پیران مدیر شرکت نفت و گاز گچساران جهت انتقال محمولهای از توربینهای گاز با مشکل مواجه میشود. جمشید جهانزاده، رضا فیاضی، بهناز جعفری و مارال اصغریان در این فیلم به کارگردانی و تهیه کنندگی فریدالدین نیکجو از تولیدات صدا و سیمای مرکز کهکیلویه و بویراحمد است.
فیلم تلویزیونی "لک لکها به خانه بر میگردند" به کارگردانی غلامحسین لطفی و تهیه کنندگی حسامالدین صبوری و غلامحسین لطفی، جمعه چهارم آذر ساعت 13:30 از شبکه شما روی آنتن میرود. درخلاصه داستان فیلم با بازی سعید زندی ، مجتبی قلندیکی و عباس منصوری آمده: خانوادهای به تازگی کودکی را از پرورشگاه به فرزند خواندگی پذیرفتهاند، زن خانواده نمیتواند ارتباط مادری و فرزندی را برقرار کند و از همسرش میخواهد به هر شکلی شده او را به پرورشگاه بازگرداند، همسرش با او مخالفت میکند.
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