به گزارش خبرنگار مهر برنارد والا مدیر کل سازمان جهانی بهداشت دام امروز در یک نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در رابطه با نحوه عملکرد ایران برای مبارزه را بیماری تب برفکی اظهارداشت: با توجه به اینکه ایران در میان کشورهایی قرار گرفته که متأسفانه بیماری دام وضعیت خوبی ندارد و از سویی می توان از آن به عنوان دروازه آسیا و اروپا یاد کرد باید در این رابطه تلاش های زیادی انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه ایران بین 2 منطقه آسیا و اروپا قرار دارد، ادامه داد: بروز بیماری های مختلفی نظیر تب برفکی و آنفولانزای مرغی در کشورهای نزدیک به ایران، کشورمان را دائما در معرض بیماری های خطرناک قرار داده است.

مدیرکل سازمان جهانی بهداشت دام بیان کرد: ایران در خط مقدم بیماری های دامی قرار دارد همین مسئله ایران را با 2 چالش مهم مواجه کرده است.

این مقام مسئول تأکید کرد: ایران باید در ابتدا نسبت به کنترل مرزها اقدام کند، ورود دام به صورت غیرمجاز از سوی مرزها و کشورهای نزدیک که بیماری در آنها بسیار است نیاز به کنترل بیشتری دارد.

مدیر کل سازمان جهانی بهداشت دام در ادامه گفت: سازمان دامپزشکی باید به بررسی وضعیت داخلی بپردازد. مسئولان این سازمان وظیفه دارند تا از سلامت و یا بیماری دام هایی که به صورت غیرقانونی وارد کشورشما می شوند، اطمینان حاصل پیدا کنند.

والا یادآور شد: سازمان جهانی بهداشت دام در زمینه بیماری تب برفکی اقداماتی را انجام داده اما این مسئله نیاز به سرمایه گذاری زیادی دارد.

وی بیماری آنفولانزا را بسیار پیچیده تر از تب برفکی دانست و توضیح داد: این بیماری به سبب اینکه از طریق پرندگان وحشی از کشوری به کشور دیگر به سادگی منتقل می شود بسیار حائز اهمیت است.

این مقام مسئول با تأکید بر مدیریت برخی بیماری های نوظهوردر حیوانات اظهارداشت: کنترل برخی بیماری های اینچنین بسیار دشوار است اما باید توجه داشته باشیم که در تکنیک و روش ها برای کنترل بیماری های نوظهور یکسان است، لذا سازمان دامپزشکی قوی را در سایه همکاری با دامداران و دامپزشکان می طلبد.

وی گفت: به طور مثال باید در زمینه کشتار دام های آلوده و فعالیت کشتارگاه ها اقدام شود تا بیماری های خطرناک در نطفه خفه شوند و از گسترش آن جلوگیری بعمل آید.