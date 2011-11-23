دفاع قاطع مجلس از قوه قضائیه در برخورد با فساد اقتصادی اخیر

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در پایان جلسه صحن علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بیانیه ای با امضای 201 نفر از نمایندگان در حمایت از قوه قضائیه برای برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی صحن عنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد.

متن کامل این بیانیه بدین شرح است:

افشای پرونده عظیم اخیر مفاسد اقتصادی هشداری تکان دهنده برای نظام بود.

قوه قضائیه که در این مرحله حساس ترین وظیفه را بر عهده دارد تا کنون چنان حرکت کرده که امید تبدیل این تهدید به فرصتی برای پاک سازی کل نظام از چنین ناپاکی قوت گرفته است.

دیر نیست که مردم شریف ایران با همت قاطع و عادل محسنی اژه ای طعم شیرین اجرای بی اغماض عدالت را بچشند.

دست ها و حلقوم های آلوده در صدد مانع تراشی بر آمدند تا از کشف عمق گسترده این غده سرطانی جلوگیری کنند.

این سنگ اندازی ضد الهی و ضد مردمی از طریق زد و بندهای پشت پرده فشارهای رسانه ای و تهدیدهای پیاپی نسبت به مسئولان پرونده سازماندهی می شوند. این حرکات نشانه اضطراب و نگرانی در بین اشخاص و محافل است که خود می دانند تا چه حد مستقیم و غیر مستقیم در این فشار عظیم درگیر هستند.

ما نمایندگان در کنار رهبر قاطع و بصیر در پشتیبانی از قوه قضائیه به ویژه رئیس محترم و دادستان کل کشور ذره ای کوتاهی نخواهیم کرد تا بتوانند پرونده را تا درونی ترین لایه ها و گسترده ترین سطوح بررسی کنند و مجرمان را هر که باشند قاطعانه به مجازات برسانند.