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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۱

گردهمایی مداحان و ذاکران اهل بیت(ع) در کرمان برگزار شد

گردهمایی مداحان و ذاکران اهل بیت(ع) در کرمان برگزار شد

کرمان - خبرگزاری مهر: بیست و دومین گردهمایی مداحان و ذاکران اهل بیت(ع) به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم در کرمان برپا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول مجمع مداحان استان کرمان در این همایش برگزاری چنین جلسه هایی را مثبت ارزیابی کرد و ابراز داشت: امروزه مداحان و ذاکران اهل بیت(ع ) ضمن تنظیم شعائر مذهبی و اظهار ارادت نسبت به ساحت مقدس امام حسین(ع ) وظایف دیگری از جمله آگاهی بخشی و بصیرت افزایی و تبیین وقایع عاشورا و کربلا را نیز به عهده دارند.

مهدی صدفی ابراز داشت: شناخت، عشق و معرفت همراه با ایجاد دستور و احساس عمیق و گسترده نسبت به ساحت مقدس اهل بیت(ع ) می تواند در جهت رشد و تعالی جامعه در ابعاد مختلف بالاخص در بین جوانان امروز که تشنه معارف دینی و الهی هستند بسیار تاثیرگذار و ارزشمند خواهد بود.

وی گفت: با توجه به آموزش های لازم و مطالعه دقیق در زمینه های مختلف از جمله تاریخ اسلام، بهره گیری از اساتید مجرب بالاخص روحانیت، پرهیز از خرافات و تحریفات، استفاده از آهنگ ها و سبک های مناسب، پرهیز از رقابت های منفی غیر اخلاقی از جمله ضرورت های امر مداحی و ذاکری اهل بیت(ع ) است.

استاد حوزه و دانشگاه نیز در این جلسه گفت: مداحی یک امر مهم و تاثیرگذار در جامعه است که باید از روی علم و آگاهی انجام شود.

حجت الاسلام محمد میرزا محمدی اظهار داشت: امروزه یکی از مقوله های امر مداحی آموزش است که باید توسط اساتید این حوزه صورت گیرد.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در 18 سال گذشته تاکیدات فراوانی بر انجام آموزش های اصولی در بخش مداحی داشتند که در این راه پیشکسوتان و پیرعالمان اهل بیت(ع ) نیز باید شرکت کنند.
 

کد مطلب 1467536

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