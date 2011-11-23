گردهمایی مداحان و ذاکران اهل بیت(ع) در کرمان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول مجمع مداحان استان کرمان در این همایش برگزاری چنین جلسه هایی را مثبت ارزیابی کرد و ابراز داشت: امروزه مداحان و ذاکران اهل بیت(ع ) ضمن تنظیم شعائر مذهبی و اظهار ارادت نسبت به ساحت مقدس امام حسین(ع ) وظایف دیگری از جمله آگاهی بخشی و بصیرت افزایی و تبیین وقایع عاشورا و کربلا را نیز به عهده دارند.

مهدی صدفی ابراز داشت: شناخت، عشق و معرفت همراه با ایجاد دستور و احساس عمیق و گسترده نسبت به ساحت مقدس اهل بیت(ع ) می تواند در جهت رشد و تعالی جامعه در ابعاد مختلف بالاخص در بین جوانان امروز که تشنه معارف دینی و الهی هستند بسیار تاثیرگذار و ارزشمند خواهد بود.

وی گفت: با توجه به آموزش های لازم و مطالعه دقیق در زمینه های مختلف از جمله تاریخ اسلام، بهره گیری از اساتید مجرب بالاخص روحانیت، پرهیز از خرافات و تحریفات، استفاده از آهنگ ها و سبک های مناسب، پرهیز از رقابت های منفی غیر اخلاقی از جمله ضرورت های امر مداحی و ذاکری اهل بیت(ع ) است.

استاد حوزه و دانشگاه نیز در این جلسه گفت: مداحی یک امر مهم و تاثیرگذار در جامعه است که باید از روی علم و آگاهی انجام شود.

حجت الاسلام محمد میرزا محمدی اظهار داشت: امروزه یکی از مقوله های امر مداحی آموزش است که باید توسط اساتید این حوزه صورت گیرد.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در 18 سال گذشته تاکیدات فراوانی بر انجام آموزش های اصولی در بخش مداحی داشتند که در این راه پیشکسوتان و پیرعالمان اهل بیت(ع ) نیز باید شرکت کنند.

