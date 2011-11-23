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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۵

حسن‌زاده در گفتگو مهر:

محرومیت عوامل حادثه تالش پابرجاست/ برای بررسی دقیق‌تر زمان می‌خواهیم

محرومیت عوامل حادثه تالش پابرجاست/ برای بررسی دقیق‌تر زمان می‌خواهیم

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گفت: دستور موقت ممنوع الفعالیت بودن بازیکنان و عوامل متخلف تیم چوکای تالش به قوت خود باقی است و این تیم باید دیدارهای خانگی‌اش را خارج از شهر تالش و بدون تماشاگر برگزار کند.

اسماعیل حسن‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دلایل تاخیر در صدور رای حوادث دیدار تیم‌های فوتبال چوکای تالش و شهرداری دزفول که منجر به ضرب و شتم داور آن دیدار شد، گفت: روز گذشته جلسه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در خصوص حوادث دیدار تیم‌های چوکای تالش و شهرداری دزفول با حضور سه نفر از اعضای کمیته انضباطی برگزار شد و حوادث این دیدار توسط ایشان به دقت مورد بررسی قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: به دلیل آنکه برخی از متخلفان دیدار چوکای تالش - شهرداری دزفول با دستور مقام قضایی شهر تالش بازداشت شده بودند و همچنین شناسایی برخی از عواملی که در ضرب و شتم داور نقش داشتند منوط به تحقیقات بیشتری بوده و هیئت فوتبال استان گیلان و همچنین شهر تالش باید نسبت به شناسایی و معرفی این افراد اقدام کنند، رسیدگی دقیق به این پرونده نیاز به زمان بیشتری دارد.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تاکید کرد: در خلال رسیدگی به این پرونده دستور موقت ممنوع الفعالیت بودن بازیکنان و عوامل متخلف همچنان به قوت خود باقی است و تیم چوکا نیز باید در بازی‌های خانگی خود خارج از شهر تالش و بدون تماشاگر بازی کند.

کد مطلب 1467538

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