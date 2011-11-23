نمایشگاهی از دستاوردهای سازمان علمی و پژوهشی البرز برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری این نمایشگاه و چهارمین جشنواره تجلیل از جهادگران علم و فناوری سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز در محل دانشگاه آزاد واحد کرج، انجمنهای علمی دانشجویی در رشته های گوناگون دستاوردهای پژوهشی خود را به نمایش گذاشتند.

این جشنواره در حالی از سوی سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان البرز برگزار شد که مخاطب آن جامعه علمی و محققین بسیجی استان البرز است.

در حاشیه برگزاری این جشنواره استاندار البرز، فرمانده سپاه امام حسن مجتبی، اکبریان نماینده مردم کرج در مجلس، گودرزی مدیرکل اخبار سیمای البرز،اعضای هیئت علمی دانشگاههای آزاد کرج، تربیت معلم، علوم پزشکی، پژوهشگاه مواد و انرژی و ...از این نمایشگاه بازدید کردند.

دبیر این جشنواره در حاشیه این بازدید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چهارمین جشنواره در دو بخش اجرا شد، یادبود شهدای اقتدار، معرفی نفرات شایسته تقدیر شامل 9 نفر تقدیر شدند، 6 نفر از رتبه های اول گروههای مختلف و چهره جهادگر و چهره علمی نیز در این جشنواره معرفی شدند.

فاضل آبانگاه ادامه داد: آثار پژوهشی به صورت گروهی در این نمایشگاه از سوی انجمنها با عرضه توانمندیها همراه شده است.

