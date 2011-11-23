نیم تا سه درصد اعتبارات صرف هزینه های پژوهشی می شود

حسن طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نیم تا سه درصد اعتبارات این استان صرف هزینه های پژوهشی می شود، اظهار داشت: کمیته اجرایی با هماهنگی و پیگیری و به ظهور رساندن برنامه های آموزشی و علمی مرتبط است.

وی تصریح کرد: زمان بندی اجرای مصوبات اسناد، هماهنگی با دیبر خانه جشنواره های ایده های برتر، اجرای برنامه های مصوب، انجام ارزیابی برنامه های مختلف و .... از وظایف کیمته اجرایی است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار چهار محال و بختیاری افزود: هماهنگی لازم در راستای اجرای برنامه های پژوهشی از مهمترین وظایف گروه اجرایی است.

وی با اشاره به اینکه نیم تا سه درصد ازاعتبارات استانی صرف هزینه پژوهش در استان می شود، عنوان کرد: تمامی اعتباراتی که در زمینه پژوهش اعطا می شود باید در این حوزه ها هزینه شود.