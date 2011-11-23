ضرورت ایجاد جاذبه در کتابخانه های آذربایجان شرقی/ تغذیه روحی در اولویت باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز آژیده در همایش تجلیل از خادمان کتاب با توصیف کتابخانه ها به عنوان مراکز علمی و کتابداران به عنوان مشعل داران علم در جامعه بر ایجاد جاذبه بیشتر در کتابخانه ها و به روز رسانی اطلاعات این مراکز تاکید کرد.

ویافزود: علی رغم توسعه رسانه های جمعی، گسترش شبکه های اطلاع رسانی و فن آوری الکترونیک، کتابخانه ها به عنوان منابع علمی از جایگاه خاصی برخوردار بوده و قداست خود را حفظ کرده اند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود کتاب را غذای روح و فکر بشر دانست و گفت: باید دغدغه بیشتری نسبت به سلامت فرهنگی جامعه داشته باشیم.

آژیده کتاب را غذای روح و فکر بشر توصیف کرد و گفت: همانطورکه سلامت غذای جسم انسان مورد توجه است، باید سلامت غذای روح انسان نیز مورد توجه قرار بگیرد.

وی همچنین یاد آور شد: استانداردسازی تغذیه در مورد سلامت جسمی مورد توجه است پس می بایست با توجه بیشتر به بحث ممیزی کتاب دغدغه بیشتری نسبت به سلامت فرهنگی جامعه داشته باشیم.

آژیده با اشاره به اینکه کتاب معجزه بزرگ دین اسلام و بزرگ ترین پیام برای هدایت انسان هاست، اظهار داشت: برای نیل به سلامت فرهنگی و تغذیه مناسب روح و فکر جامعه همخوانی کتاب های منتشر شده و به خصوص تالیفات حوزه علوم انسانی با مضمون و محتوای قرآن ضرورت دارد.