کمیته تخصصی برند گردشگری تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد روستا استاد گردشگری و بازاریابی در سمینار ساخت و مدیریت برند در گردشگری که روز چهارشنبه در سالن همایشهای کشور برگزار شد گفت: برندسازی هنر بازاریابی است و بازاریاب عواملی را به کار می گیرد تا نام نیکی برای هر پدیده به وجود بیاورد بنابراین باید برند شویم تا شناخته شده و رقابتی بمانیم.

وی افزود: باید برندی ایجاد کنیم که در دلها نفوذ پیدا کند و محبوب شویم و باید دائم ببینیم که پویایی برند چگونه ایجاد می شود.

روستا با بیان اینکه مراقب باشیم اسیر ابزارها نشویم، گفت: مهمترین عامل تاثیرگذار در برندسازی تداوم آن و عوامل انسانی است ولی ما بیش از حد روی عوامل ابزاری کار می کنیم.

وی افزود: اساس برند در رفتار، اخلاق و برخورد نهفته است و نوع نگاه ما به گردشگری و تفکر متولیان به آن بسیار تاثیرگذار است. پس هر قدر نگاهها و برخورد انسانی در گردشگری بهتر باشد پایه های خوشنامی محکمتر خواهد شد چون برند در گردشگری یک شبه ساخته نمی شود.

روستا تصریح کرد: برای اینکه یک برند باشید باید جذاب به نظر برسید چون بازاریابی علم گردشگری است و برند جلوه آن است.

دومین سمینار و جشنواره برند در گردشگری روزهای دوم و سوم آذرماه با حضور جمعی از فعالان گردشگری، اساتید دانشگاهی، شرکتهای خصوصی فعال و اساتید گردشگری کشورهای خارجی برگزار می شود. همچنین در روز سوم آذرماه مراسم اختتامیه این جشنواره با سخنرانی دکتر اریک تیترسن مشاور سازمان جهانی جهانگردی برگزار می شود و از شرکتها و سازمانهای مطرح در زمینه ساخت برند گردشگری تجلیل به عمل می آید.