دیدار طلاب جوان روسیه با آیت الله نوری همدانی

به گزارش خبرگزای مهر، در این دیدار حجت الاسلام مجید سلکی نماینده جامعه المصطفی در روسیه گزارشی از فعالیت‌های جامعه المصطفی و وسعت فرهنگی کشور روسیه و تنوع فرهنگی این جامعه به حضور این مرجع تقلید ارائه داد.



در ادامه چند نفر از روحانیون و طلاب ضمن خوشامدگویی به آیت الله نوری همدانی تأکید کردند که در تاریخ روسیه این نخستین بار است که مرجعی از جهان تشیع به روسیه می‌آید.



" آصف" روحانی آذری مقیم مسکو ، "سید نقی" از روحانیون داغستان، "یوسف زاده" از سن پترزبورگ ، "آنتون" از روسیه و "حاجی نظامی" رئیس جمعیت اسلامی اهل البیت(ع) مسکو به بیان مطالبی از حوزه فعالیت‌های خود پرداختند.



در این دیدار، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی به ایراد سخنرانی در خصوص کسب علم و دانش پرداخت.



وی ضمن تشکر از حضور طلاب با ارائه احادیث فراوان در شأن علم و دانش به سه فصل مهم برای هر روحانی و طلبه از جمله فصل اول، هدایت مردم مانند وظیفه رسول گرامی اسلام(ص)، فصل دوم حضور در میان مردم و با مشکلات مردم همراه بودن و همچنین فصل سوم، زمان شناس بودن و اطلاع از حوادث زمان بیان کرد.



مرجع تقلید شیعیان در هر کدام از این فصول احادیثی را برای طلاب بیان کرد.



آیت الله نوری همدانی در فراز پایانی سخنرانی خود به تحولات منطقه و جهان اشاره کرد و ریشه بیداری اسلامی و جهانی را انقلاب اسلامی و حضرت امام خمینی(ره) عنوان کرد.



در پایان طلاب سئوالات خود را از این مرجع تقلید بیان کردند.



در ادامه این مراسم و پیش از نماز جماعت ظهر و عصر، حجت الاسلام اسلامی، رئیس موسسه اسلامی بعثت درباره این موسسه و فعالیت ایشان در تأسیس مدارس آموزشی با ظرفیت‌های بومی اشاره کرد و در پایان طلاب را به تواضع در برابر مردم توصیه کرد.

گفتنی است آیت الله نوری همدانی برای دیدار با شیعیان و اسلام شناسان روسیه روز یکشنبه 29 آبان ماه به مسکو سفر کرده است.

