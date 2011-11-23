بیانیه 228 نماینده مجلس در محکومیت اقدام انگلیس علیه ایران

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در پایان جلسه صحن علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بیانیه ای در محکومیت اقدام اخیر دولت انگلستان در رابطه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با امضای 228 نفر از نمایندگان قرائت شد.

متن این بیانیه بدین شرح است:

دولت انگلیس بدتر از ابلیس عمق کینه خود را به ملت ایران نشان داد و با اعلام تحریم بانک مرکزی اقدام دیگری در دشمنی با ایرانی اسلامی برداشت.

انگلیس خبیث جدا از سابقه ننگین تاریخی خود علیه ملت ایران و کارنامه سیاهش که هیچ گاه از ذهن تاریخی ملت ایران زدوده نخواهد شد در تمام این سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دست از کینه توزی برنداشته است.

از حمایت از سازمان تروریستی منافقین گرفته تا اعمال تحریم های فرامنطقه ای و تا حرکت اخیر در تحیم بانک مرکزی گوشه ای از اقدامات کینه توزانه این رژیم بوده است.

ما نمایندگان ضمن محکوم نمودن این اقدام ظالمانه دولت انگلستان اعلام می نماییم این گونه اقدامات خصمانه هیچ تأثیری در عزم راسخ ملت و دولت ایران در ادامه پیمودن صراط مستقیم انقلاب اسلامی نخواهد گذاشت و ما از آرمان های الهی امام راحل و مقام معظم رهبری دست نخواهیم کشید و کشورهای انگلیس و آمریکا آرزوی عقب نشینی نظام اسلامی را به گور خواهد برد.