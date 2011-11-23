ایرج شهزادی صداگذاری "پل چوبی" را به عهده گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، شهزادی کار خود را از آخرین روز فیلمبرداری در استودیوی خود آغاز کرده است. تدوین "پل چوبی" که به شکل همزمان با فیلمبرداری، توسط بهرام دهقانی آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد و کارن همایون‌فر ساخت موسیقی این فیلم را طی روزهای آتی آغاز خواهد کرد.

گروه فیلم سینمایی "پل چوبی" سعی دارند فیلم را برای حضور در سی‌امین جشنواره فیلم فجر آماده کنند. در خلاصه داستان فیلم آمده است: پل چوبی معبری بود بر خندق شمالی طهران، مابین پایتخت و ییلاق شمیران... محل اتصال طهران قدیم و تهران مدرن. این‌جا و اکنون محله پل چوبی یادگار گذشته است. نامی به‌جا مانده در قلب شهر پر هیاهو؛ محل رخداد عاشقانه‌ای نا آرام...

کارگردان: مهدی‌کرم‌پور، فیلمنامه: مهدی کرم‌پور و خسرو نقیبی، مدیر فیلمبرداری: تورج منصوری، صدابردار: بابک اخوان، طراح هنری: پروین صفری، تدوین: بهرام دهقانی، آهنگساز: کارن همایونفر، طراح چهره‌پردازی: کیان اولاد وطن، صداگذار: ایرج شهزادی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: شکوفا کریمی، منشی صحنه: شکوفه فرازمند، طراح استوری‌برد: بزرگمهر حسین‌پور، طراح تبلیغات و اطلاع رسانی: علی‌رضا باذل، عکاس: علی زارع، مشاور رسانه‌ای: آرامه اعتمادی، مدیر تدارکات: سهراب دادگستر، مدیر تولید: پیمان جعفری، تهیه‌کنندگان: علی سرتیپی، مهدی داوری.

بازیگران: بهرام رادان، هدیه تهرانی و مهناز افشار. آتیلا پسیانی، فرهاد اصلانی، برزو ارجمند، امید روحانی،‌ هستی محمایی،‌ آرمان پاپی‌زاده، آزاده اعتباریان، توماس اردبرینک. با معرفی: خسرو پسیانی، صدف نورمحمد و با حضور: مهران مدیری.