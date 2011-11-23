به گزارش مهر، برنارد والا امروز در نشست خبری که در حاشیه مراسم اختتامیه بیست و هفتمین اجلاس کمیسیون منطقه ای آسیا، خاور دور و افیانوسیه سازمان جهانی بهداشت دام درتهران برگزار شد، گفت: برگزاری این اجلاس نتایج خوبی را به همراه داشته است.

مدیرکل سازمان جهانی بهداشت دام در ادامه به استقلال سازمان های دامپزشکی تأکید کرد و گفت: سازمان های دامپزشکی باید استقلال خود را حفظ کنند اما در کشورهایی که سازمان های مختلفی در این رابطه فعالیت می کنند می توان با تشکیل شورایی نسبت به تبادل تجربیات بین دستگاه های مسئول اقدام کرد.

وی بیان کرد: وضعیت ایران به نسبت سایر کشورهای منطقه در زمینه کنترل و مبارزه با بیماری های دامی بهتر و تلاشهایی را دراین رابطه انجام داده است.

والا گفت: سازمان جهانی بهداشت دام گزارشی را در مزینه وضعیت بیماری آبزیان و حیات وحش همچنین رفاه حیوانات تهیه کرده که می تواند با در اختیار قرار دادن آن، به کشور شما کمک کند تا برای رسیدن به وضعیت بهتر اقدام کند. ایران در حال تبدیل شدن به یک کشور توسعه یافته است.

این مقام مسئول در زمینه تدوین و اجرای استانداردهای سازمان جهانی بهداشت دام افزود: از آن جایی که برخی کشورها در این سازمان عضو نیستند، این استانداردها رعایت نمی شود.

وی در زمینه اقداماتی که باید توسط مسئولان دامپزشکی کشور ایران انجام شود، خاطرنشان کرد: سال گذشته مطالعاتی در زمینه بازنگری قوانین انجام شد. به نظر می رسد بهتر است مباحث قانونی در زمینه دامپزشکی، ایمنی غذایی، بازرسی کشتارگاه ها و برخورد با تلفات حیوانات اقداماتی صورت گیرد.

این مقام مسئول تصریح کرد: در دومین گام باید نسب به مدرن سازی قوانین اقدام شود که البته این مسئله هزینه هایی را در بردارد. دنیا در حال تغییرات است بنابراین اصلاح و بازنگری قوانین نیز لازم است.

مدیرکل سازمان جهانی بهداشت دام در زمینه تدوین استانداردهای OIEمبتنی برظرفیت و ساختار کشورهای ضعیف و قوی گفت: از آنجایی که استانداردها در مجمع عمومی به تصویب می رسید وکشورهای در حال توسعه نیز عضو آن هستند می توانند به استانداردها رأی داده یا موافقت کنند اما درمجموع نمی توان استانداردها را به تفکیک کشورهای ضعیف یا قوی تدوین کرد بلکه باید شامل مواردی باشد که همه کشورها را دربرگرفته و همه در اجرای آن بکوشند.