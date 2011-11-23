به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، جمال خیر بهارم از مسئولان بخش امور اسلامی اظهار داشت: دپارتمان وقف، زکات و حج در نظر دارد سازمان زکات جهانی را تأسیس کند و به این منظور حمایت سایر کشورهای اسلامی را نیز می پذیرد.

وی دیروز سه شنبه اول آذر ماه در همایش نخستین همایش زکات دانشگاه های جهان اظهار داشت: امیدواریم که بانکهای اسلامی سراسر جهان به صندوق جهانی زکات کمک کنند.

تا کنون 18 کشور پذیرفته اند که به این سازمان ملحق شوند.

بهارم ابراز امیدواری کرد که کمکهایی که از این راه ارائه می شود رنج مسلمانان نیازمند را کاهش دهد. این صندوق در راستای سایر صندوقهای جهانی به مردم در کشورهایی که با جنگ، قحطی و فجایع طبیعی رو به رو شده اند کمک می کند.

این همایش سه روزه که از دیروز آغاز شده تا فردا 3 آذر ماه ادامه می یابد و انتظار می رود کشورهای شرکت کننده الگویی برای همکاری در این صندوق و چگونگی توزیع عواید آن میان نیازمندان تهیه کنند.

در نخستین همایش زکات دانشگاه های جهان، 16 مؤسسه آموزش عالی از اندونزی، برونئی، عربستان، استرالیا، الجزایر، ایران، بنگلادش، بلژیک و مالزی شرکت کرده اند.