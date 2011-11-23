70 درصد اقتصاد ایران در تهران متمرکز است

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی آل‌اسحاق ادر مراسم صبحانه با مسئولان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: ارتباط میان پارلمان اقتصادی تهران با شورای شهر تهران به عنوان پارلمان اجتماعی پایتخت، پررنگ تر شده و تبادل آرا و نظرات این دو پارلمان در توسعه هر چه بیشتر کلانشهر تهران اثرگذار باشد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: ما درصدد ایجاد ارتباط بهتر با همه نهادها وسازمان های مرتبط با کسب وکار هستیم ودر نظر داریم ارتباط کاری خود را با نهادهایی مثل شورای شهرتهران نهادینه کنیم.

وی تصریح کرد: به طور قطع مشکلاتی در حوزه کسب وکار شهر تهران وجود دارد که شورای شهر وشهرداری تهران می‌توانند با کمک یکدیگر در صدد رفع آن برآیند.

همچنین علاء میرمحمدصادقی با انتقاد از ارتباط کمرنگ شورای شهر تهران با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، تاکید کرد: برای تقویت روابط این دو نهاد، شورای شهر تهران باید یک نماینده در کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران داشته باشد.

نایب رئیس اتاق تهران همچنین از رئیس شورای شهر تهران خواست هر سه یا چهار ماه خود و دیگر اعضای شورای شهر در جلسات اتاق تهران حضور داشته و پیرامون مسائل مختلف و مورد اشتراک دو طرف به بحث بنشینند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در این جلسه با اشاره به دو فصل مربوط به قوانین شوراها در قانون اساسی گفت: براساس قانون اساسی یک پارلمان محلی به نام شورا شکل گرفته که باید در مسایل مدیریتی شهرها و روستاها فعال باشد.

مهدی چمران افزود: همان گونه که برای مسایل کلان و عام مملکت توسط پارلمان اصلی کشور یعنی مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته می شود امور خرد و جزئیات و اصول مدیریتی شهری و روستایی باید به شوراها واگذار شود. در حالی که متاسفانه هنوز مردم برای امور خردشان به نمایندگان مراجعه می کنند و نمایندگان مجلس نیز وارد دخالت در امور خرد شهری می شوند.

وی شورای شهر را شورای شهرداری لقب داد و ابراز امیدواری کرد تا با اجرای کامل قانون شوراهای شهر و روستا این شورا بتواند به طور کامل به وظایف خود برسد و شورای شهر شود.

چمران توضیح داد: متاسفانه قوانین شورا در غیبت شورا تهیه و تصویب شده و به همین دلیل با آنچه که برعهده شوراها گذاشته شده شورای شهرداری است نه شورای شهر و به همین دلیل است که روابط ما با نهادهایی چون اتاق بازرگانی کم است و ما هم نمی توانیم در امور شهری چندان دخالت کنیم.

وی از سیستم فاضلاب تهران به عنوان یک نمونه یاد کرد و توضیح داد: به عنوان مثال اگر ما در سیستم فاضلاب تهران ورود نمی کردیم بر طبق محاسبات خودشان تکمیل آن 180 سال طول می کشید. بودجه در نظر گرفته شده برای فاضلاب تهران در سال 82 حدود یک میلیارد تومان بود که ما موفق شدیم با مذاکره و رایزنی آن را 50 برابر کنیم تا بتوانیم در 12 سال آینده فاضلاب را تکمیل کنیم. خود این سازمان ها نیز برای رتق و فتق امور خود از ورود و حضور شورای شهر استقبال می‌کنند.

چمران گفت: اقتصاد شهر بسیار مهم است. شهری که اقتصاد قوی نداشته باشد همانند شهری است که پایه های فرهنگی ندارد وما هم به عنوان شورای شهر که در امور فرهنگی حضور داریم می خواهیم در امور اقتصادی هم حضور داشته باشیم و به این شهر کمک کنیم. مثلا شهر تهران شهری نیست که کارخانه های بزرگ احداث شوند بلکه باید در حداقل شعاع 120 کیلومتری تاسیس شوند.

وی با اشاره به اینکه تهران از سال 1349 تاکنون طرح تفصیلی جدیدی نداشته است از تصویب طرح تفصیلی جدید خبر داد که به زودی تکمیل می شود.

رئیس شورای شهر تهران با مختصر کردن مقدمات صحبت هایش تریبون را به فعالان بخش خصوصی واگذار کرد تا آن ها نیز موانع و مشکلات موجود در شهر تهران را از دید خود بیان کنند و راهکارهای مدنظر خود برای حل این مشکلات را ارائه دهند.