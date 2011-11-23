رئیس جمهور تا ساعتی دیگر وارد ورزشگاه پاکدشت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که زمان برگزاری مراسم ساعت 13 چهارشنبه دوم آذرماه اعلام شده، مردم پاکدشت، فرون آباد، شریف آباد، قیامدشت و حتی جمعی از مردم شهرستانهای ورامین و پیشوا در جنوب شرق استان تهران به سوی ورزشگاه شهید پازوکی در حال حرکت هستند.

دانش آموزان پاکدشتی نیز با پوشیدن مقنعه و کاورهای قرمز، سبز و سفید که نمادی از پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران است، به سوی ورزشگاه در حال حرکت بوده و پرچمهای سه رنگ کشورمان را در دست دارند.

یکی از خبرنگاران مهر که اجازه ورود به داخل ورزشگاه را نیافته، در گفتگو با مردمی که در حال ورود به ورزشگاه هستند، از خواسته ها و مشکلات آنها سئوال کرده و در برآورد اولیه، به این نتیجه رسید که بیشترین مشکل مردم پاکدشت در خصوص مسکن مهر و بلاتکلیفی برخی از ثبت نام کنندگان در این پروژه است.

خبرنگاران حاضر در ورزشگاه نیز پس از صرف ناهار در یکی از سالنهای این ورزشگاه منتظر اجازه ورود به محوطه سخنرانی رئیس جمهور هستند.

طبق اطلاعات واصله، رئیس جمهور در این سفر دیدار چهره به چهره با مردم مانند دو ملاقات اخیر خود در شهر تهران نخواهد داشت و در خصوص افتتاح یا بازدید از پروژه های مختلف پاکدشت نیز اخبار رسمی به خبرنگاران اعلام نشده است.

اولین دیدار چهره به چهره و مردمی رئیس جمهور در قالب پنجمین سفر استانی دور چهارم این سفرها که 28 مهرماه امسال برگزار شد، به گفته مدیرکل ارزشیابی و پاسخگویی به شکایات استانداری تهران، به ملاقات 10هزار و 843 نفر از مردم استان تهران با رئیس جمهور منجر شد.

در آن دیدار دو هزار و 360 نفر از شهروندان تهرانی نیز درخواستهای خود را در سامانه سامد( شماره تماس 111) ثبت کردند که به این موارد نیز رسیدگی شد.

رئیس جمهوری اسلامی ایران در قالب پنجمین سفر استانی دور چهارم این سفرها، پنج شنبه هفته گذشته نیز با حضور در ساختمانهای راه آهن جمهوری اسلامی در منطقه 11 تهران، به همراه اعضای هیئت دولت با مردم استان تهران دیدار چهره به چهره کرد.

رئیس جمهور همچنین روز پنجشنبه به شهرستان اسلامشهر سفر کرده و در جمع مردم این شهرستان نیز سخنرانی خواهد داشت.